  1. В Україні

Зеленський попередив про загрозу масованого удару по Україні та закликав реагувати на тривоги

20:42, 30 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент Володимир Зеленський повідомив, що загроза нового масованого удару РФ по Україні залишається актуальною, та закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Зеленський попередив про загрозу масованого удару по Україні та закликав реагувати на тривоги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що інформація розвідки щодо можливості нового масованого удару по Україні залишається актуальною, та закликав громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами глави держави, українська сторона знає про контакти партнерів із російською стороною щодо цієї загрози, однак підстав розраховувати на зміну намірів Кремля немає.

«Важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи та бойова авіація перебувають у готовності настільки, наскільки це дозволяють наявні ресурси та обсяги постачання.

Також він повідомив, що ефективність знищення ударних безпілотників типу «Шахед» українськими захисниками стабільно перевищує 90% і становить від 90 до 93%.

Крім того, Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над посиленням захисту від крилатих і балістичних ракет. За словами Зеленського, тривають переговори щодо нових внесків у програму PURL та пошук додаткових шляхів отримання ракет для систем ППО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Володимир Зеленський обстріл

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Ремонт авто після ДТП: як стягнути різницю між страховою виплатою та реальною вартістю запчастин

Що робити, якщо страхова покрила лише частину ремонту після ДТП.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Верховний Суд захистив право військовослужбовців на індексацію виплат: скарги військових частин на бюджетні труднощі відхилили

Чи може суд поновити строк на апеляцію через затримку фінансування військової частини.

Штраф за образи посадовців в TikTok — ЄСПЛ висловився про межі свободи слова у соцмережах

ЄСПЛ розглянув скаргу на штраф за контент у соцмережі, який національні суди визнали порушенням громадського порядку та образою посадовців.

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]