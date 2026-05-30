Зеленський попередив про загрозу масованого удару по Україні та закликав реагувати на тривоги

Президент Володимир Зеленський повідомив, що загроза нового масованого удару РФ по Україні залишається актуальною, та закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Президент Володимир Зеленський заявив, що інформація розвідки щодо можливості нового масованого удару по Україні залишається актуальною, та закликав громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

За словами глави держави, українська сторона знає про контакти партнерів із російською стороною щодо цієї загрози, однак підстав розраховувати на зміну намірів Кремля немає.

«Важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи та бойова авіація перебувають у готовності настільки, наскільки це дозволяють наявні ресурси та обсяги постачання.

Також він повідомив, що ефективність знищення ударних безпілотників типу «Шахед» українськими захисниками стабільно перевищує 90% і становить від 90 до 93%.

Крім того, Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над посиленням захисту від крилатих і балістичних ракет. За словами Зеленського, тривають переговори щодо нових внесків у програму PURL та пошук додаткових шляхів отримання ракет для систем ППО.

