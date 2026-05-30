США знайдуть спосіб допомогти Україні захищатися від Росії — глава Пентагону Гегсет

21:00, 30 травня 2026
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, США хочуть, аби Україна могла себе захистити, і знайдуть спосіб забезпечити це.
фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон має намір і надалі підтримувати Україну в протидії російській агресії та шукатиме можливості для надання необхідної допомоги. Про це глава Пентагону сказав під час Азійського саміту з питань безпеки, який проходить у Сінгапурі, пише Clash Report.

Під час спілкування з журналістами Гегсета запитали про лист Президента України Володимира Зеленського щодо дефіциту засобів протиповітряної оборони на тлі посилення російських обстрілів.

У відповідь очільник американського оборонного відомства наголосив, що США працюють над нарощуванням виробництва критично важливих боєприпасів та озброєння, щоб збільшити обсяги постачання.

За його словами, Сполучені Штати допомагають Україні там, де мають таку можливість, а також заохочують європейських союзників брати на себе більшу частину підтримки.

Гегсет також позитивно оцінив зростання допомоги з боку європейських країн. Він зазначив, що Європа суттєво активізувала свої зусилля на підтримку України, а сама Україна демонструє ефективне використання наданих ресурсів.

"Мене надихає європейська відданість справі. Якщо подивитися на суму витрачених коштів, то Європа активізувалася, а Україна була не менш, а то й більш ефективною в цьому процесі. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб забезпечити їм допомогу", – заявив Гегсет.

Як відомо, Президент Володимир Зеленський надіслав американському президенту Дональду Трампу та Конгресу США листа щодо критичної нестачі систем протиповітряної оборони для України.

