Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Процес бронювання військовозобов’язаних в Україні вчергове зазнає змін, перетворюючись на механізм жорсткішого економічного та фінансового контролю. Кабінет Міністрів України переглянув підхід до визначення підприємств критично важливими, змістивши акцент на прозорість доходів, податкову дисципліну та реальне значення бізнесу для обороноздатності й функціонування держави в умовах воєнного стану.

Основною метою змін уряд називає мінімізацію зловживань у сфері бронювання та забезпечення балансу між потребами Збройні Сили України і стабільною роботою економіки. Влада прагне унеможливити ситуації, коли статус критично важливого підприємства використовується виключно як інструмент для уникнення мобілізації без фактичного виконання важливих економічних чи оборонних функцій.

Для власників бізнесу, фінансових директорів та HR-фахівців нові підходи означатимуть посилення вимог до фінансової прозорості, офіційного рівня заробітних плат, податкових показників та структури зайнятості персоналу. Відтепер ключову роль відіграватимуть не лише формальні критерії, а й здатність підприємства підтвердити свою реальну економічну вагу та внесок у забезпечення потреб держави.

Наразі очікуємо на офіційне оприлюднення тексту урядової постанови, що дозволить детально оцінити механізми реалізації нових правил та можливі ризики для бізнесу. Водночас уже оприлюднена Міністерством економіки України інформація свідчить, що система бронювання переходить до нової моделі.

Ключовим рішенням Уряду стало встановлення жорстких мінімумів офіційної заробітної плати, що є обов’язковою умовою для бронювання. Цей крок фактично запроваджує елементи «економічного бронювання».

Для підтвердження статусу критичності та бронювання працівника рівень середньої зарплати на підприємстві має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат — 25 941 грн.

Уряд зберіг гнучкіший підхід для територій, що перебувають у зоні активних дій або близько до фронту. Для них поріг встановлено на рівні 2,5 мінімальних зарплат — 21 618 грн.

Для багатьох компаній, особливо в секторі малого та середнього бізнесу, це означатиме необхідність термінового перегляду зарплатної політики та збільшення видатків на ЄСВ та ПДФО, аби зберегти ключових фахівців.

Уряд виявив лазівки, які дозволяли підприємствам штучно роздувати кількість заброньованих осіб, і запровадив нові правила обліку квот.

Працівники, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав, тепер враховуватимуться в загальну квоту бронювання лише один раз і лише за одним місцем роботи.

Це унеможливлює практику, коли сумісництво створювало додаткові броньовані місця для іншого роботодавця. Квота тепер жорстко прив’язана до фактичної кількості фізичних осіб, що реально працюють на підприємстві.

Зміни передбачають перевірку всіх суб’єктів, які наразі мають статус критично важливих. Процес відбуватиметься у два етапи:

У місячний термін (червень 2026): Міністерства, центральні органи влади та ОВА зобов’язані перезатвердити свої критерії критичності. Нові критерії мають бути обов’язково погоджені з Міноборони та Мінекономіки.

У тримісячний термін: буде переглянутий статус абсолютно всіх підприємств, які раніше отримали статус критичних.

Для стабільності роботи бізнесу Уряд передбачив запобіжники. Впродовж усього періоду ревізії та перегляду критеріїв чинна критичність підприємств та діюче бронювання зберігаються.

Очікується, що нові норми почнуть діяти приблизно в середині червня — через 10 днів після офіційної публікації постанови.

