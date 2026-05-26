26 травня – яке сьогодні свято та головні події

26 травня у календарі міжнародних подій присвячений одразу кільком неформальним святам. Зокрема, це Всесвітній день рудих, Всесвітній день лінді-хопу та Всесвітній день Дракули.

Видатні постаті, які народилися 26 травня

У цей день народилися:

130 років від дня народження Олександра Прокоповича Брижахи (1896–1938) — українського диригента, музично-громадського діяча;

130 років від дня народження Юрія Дмитровича Соколова (1896–1971) — українського вченого в галузі небесної механіки, математика, педагога, праведника народів світу за участь у порятунку свого учня — математика С. Зуховицького;

130 років від дня народження Сидора Йосиповича Сакидона (1896–1974) — українського письменника, перекладача; за іншими даними, він народився 25 травня 1896 року;

100 років від дня народження Майлза Девіса (1926–1991) — американського джазового трубача і композитора, однієї з найвідоміших постатей в історії джазу та музики XX століття.

Історичні події цього дня

1093 рік — у день Вознесіння половці розгромили руське військо в битві на річці Стугна.

1648 рік — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького здобула перемогу над 18-тисячним польським військом Миколая Потоцького в битві під Корсунем.

1918 рік — Грузія проголосила незалежність і формально вийшла зі складу Російської імперії, утворивши Демократичну Республіку Грузія.

1953 рік — у сумнозвісному Горлагу (Норильськ) розпочалося Норильське повстання політичних в’язнів, більшість із яких були українцями. Подія стала одним із перших масових актів опору радянській репресивній системі.

2014 рік — відбувся перший бій за Донецький аеропорт, під час якого українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів.

Церковне свято

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого апостола Карпа з числа 70-ти.

Апостол Карп не належав до дванадцяти найближчих учнів Христа, але входив до числа тих, хто в перші десятиліття після проповіді Євангелія активно поширював християнське вчення.

За переказами, він походив із Малої Азії, ймовірно з міста Берія, та був поставлений там єпископом. Його ім’я згадується в посланні апостола Павла до Тимофія, що свідчить про їхню співпрацю. Карп супроводжував апостола Павла в місіонерських подорожах, допомагав поширювати віру серед язичників і зміцнювати християнські громади.

Його описують як людину духовної стійкості, мужності та відданості. У церковних переказах також зазначається, що він мав дар зцілення та вигнання злих духів.

Життя Карпа було пов’язане з боротьбою проти язичництва та зміцненням новоутворених громад. За деякими джерелами, він завершив життя як мученик, однак точні обставини його смерті невідомі.

Іменини

Сьогодні іменини відзначають: Георгій, Іван, Олена.

