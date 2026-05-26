  1. Суспільство
  2. / В Україні

26 травня – яке сьогодні свято та головні події

09:24, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
26 травня відзначають, зокрема, Всесвітній день рудих.
26 травня – яке сьогодні свято та головні події
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

26 травня у календарі міжнародних подій присвячений одразу кільком неформальним святам. Зокрема, це Всесвітній день рудих, Всесвітній день лінді-хопу та Всесвітній день Дракули.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Видатні постаті, які народилися 26 травня

У цей день народилися:

130 років від дня народження Олександра Прокоповича Брижахи (1896–1938) — українського диригента, музично-громадського діяча;

130 років від дня народження Юрія Дмитровича Соколова (1896–1971) — українського вченого в галузі небесної механіки, математика, педагога, праведника народів світу за участь у порятунку свого учня — математика С. Зуховицького;

130 років від дня народження Сидора Йосиповича Сакидона (1896–1974) — українського письменника, перекладача; за іншими даними, він народився 25 травня 1896 року;

100 років від дня народження Майлза Девіса (1926–1991) — американського джазового трубача і композитора, однієї з найвідоміших постатей в історії джазу та музики XX століття.

Історичні події цього дня

1093 рік — у день Вознесіння половці розгромили руське військо в битві на річці Стугна.

1648 рік — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького здобула перемогу над 18-тисячним польським військом Миколая Потоцького в битві під Корсунем.

1918 рік — Грузія проголосила незалежність і формально вийшла зі складу Російської імперії, утворивши Демократичну Республіку Грузія.

1953 рік — у сумнозвісному Горлагу (Норильськ) розпочалося Норильське повстання політичних в’язнів, більшість із яких були українцями. Подія стала одним із перших масових актів опору радянській репресивній системі.

2014 рік — відбувся перший бій за Донецький аеропорт, під час якого українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів.

Церковне свято

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого апостола Карпа з числа 70-ти.

Апостол Карп не належав до дванадцяти найближчих учнів Христа, але входив до числа тих, хто в перші десятиліття після проповіді Євангелія активно поширював християнське вчення.

За переказами, він походив із Малої Азії, ймовірно з міста Берія, та був поставлений там єпископом. Його ім’я згадується в посланні апостола Павла до Тимофія, що свідчить про їхню співпрацю. Карп супроводжував апостола Павла в місіонерських подорожах, допомагав поширювати віру серед язичників і зміцнювати християнські громади.

Його описують як людину духовної стійкості, мужності та відданості. У церковних переказах також зазначається, що він мав дар зцілення та вигнання злих духів.

Життя Карпа було пов’язане з боротьбою проти язичництва та зміцненням новоутворених громад. За деякими джерелами, він завершив життя як мученик, однак точні обставини його смерті невідомі.

Іменини

Сьогодні іменини відзначають: Георгій, Іван, Олена.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Оголошення померлим військового: як зібрати доказову базу для компенсацій від держави

Законодавство передбачає різні підходи до визначення строків оголошення особи померлою, і в умовах війни вирішальним стає характер обставин, за яких людина зникла.

Автоматичного виключення жінок з військового обліку не буде: процедура вимагатиме звернення громадянок та рішення ТЦК

На жінок покладуть обов’язок доводити помилку у військовому обліку.

Верховний Суд дозволив не платити за оренду землі через окупацію: у яких випадках

ВС дійшов висновку, що війна, окупація та неможливість фактичного користування майном можуть бути підставою для звільнення орендаря від орендної плати.

Ремонт авто після ДТП: як стягнути різницю між страховою виплатою та реальною вартістю запчастин

Що робити, якщо страхова покрила лише частину ремонту після ДТП.

ФОПи та підприємства можуть лише зафіксувати збитки від війни: чому не працює система відшкодування втрат

Українські підприємці можуть фіксувати збитки та претендувати на компенсацію через державні й міжнародні інструменти.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]