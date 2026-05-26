  1. В Україні

ПФУ блокує завантаження диплома після подання трудової книжки: як вирішити проблему

08:30, 26 травня 2026
Після подання трудової книжки на портал Пенсійного фонду України багато користувачів не можуть завантажити диплом, оскільки система ПФУ блокує додавання нових документів до завершення обробки попереднього звернення.
Українці почали масово скаржитися на обмеження у роботі вебпорталу Пенсійного фонду: сервіс блокує подання нових документів, якщо попередня заява ще не оброблена. Зокрема, користувачі не можуть завантажити скан диплома після надсилання трудової книжки на оцифрування.

Як пояснюють фахівці, якщо документи у кабінеті ПФУ мають статус «В роботі», сервіс тимчасово обмежує можливість надсилати нові файли. Через це окремо завантажити диплом або додаток до нього до завершення перевірки не вийде.

Як подати диплом до ПФУ, якщо трудову книжку подавав працівник

У такій ситуації рекомендують скористатися кабінетом роботодавця.

Для цього необхідно:

  • у меню «Комунікації з ПФУ» відкрити розділ «Відомості про трудові відносини робітника (трудова книжка)»;
  • ввести ПІБ працівника та його ідентифікаційний код;
  • перейти до блоку із завантаженням сканкопій;
  • натиснути «Додати файл» та прикріпити диплом;
  • за потреби додати додаток до диплома.

Після цього документи потрібно підписати та надіслати до Пенсійного фонду. Система підтримує одночасне завантаження до 50 файлів.

Що робити, якщо трудову книжку подавав роботодавець

У такому випадку диплом радять подавати самостійно через особистий кабінет на порталі ПФУ, повідомляє Kadroland.

Алгоритм дій:

  • авторизуватися на вебпорталі ПФУ або в мобільному застосунку через КЕП;
  • перейти у розділ «Комунікації з ПФУ»;
  • обрати пункт «Відомості про трудові відносини»;
  • підтвердити згоду на обробку персональних даних;
  • перейти до додавання документів;
  • вибрати тип документа «Диплом» та завантажити файли;
  • підписати звернення і відправити його до ПФУ.

Якщо система все одно не дозволяє надіслати документи, доведеться дочекатися завершення обробки трудової книжки. Після зміни статусу звернення та завершення оцифрування функція додавання нових документів знову стане доступною.

