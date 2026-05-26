  В Україні

Поліція закликала батьків бути обережними – відкриті вікна становлять смертельну небезпеку для дітей

07:18, 26 травня 2026
Правоохоронці просять дорослих не залишати дітей без нагляду навіть на короткий час.
Поліцейські ювенальної превенції Дніпра звернулися до батьків із закликом уважніше стежити за безпекою дітей у побуті, особливо у період теплої погоди, коли вікна часто залишають відчиненими.

Правоохоронці наголошують, що поєднання відчинених вікон і дитячої цікавості може призводити до трагічних наслідків. Окремо зазначається, що москітні сітки не є засобом захисту, оскільки створюють лише візуальну перешкоду, але не здатні витримати вагу дитини.

Щоб зменшити ризики нещасних випадків, поліцейські рекомендують дотримуватися таких правил:

  • не залишати дітей без нагляду в кімнатах із відчиненими вікнами;
  • встановлювати на вікна спеціальні захисні пристрої;
  • не дозволяти дітям гратися на підвіконнях;
  • прибирати меблі та предмети біля вікон, які можуть допомогти дитині залізти на підвіконня;
  • провітрювати приміщення через кватирки або у режимі вертикального відкривання.

У поліції підкреслюють, що безпека дитини залежить від уважності дорослих, а навіть короткочасна відсутність нагляду може призвести до непоправних наслідків.

