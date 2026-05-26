Поліція закликала батьків бути обережними – відкриті вікна становлять смертельну небезпеку для дітей

Правоохоронці просять дорослих не залишати дітей без нагляду навіть на короткий час.

Поліцейські ювенальної превенції Дніпра звернулися до батьків із закликом уважніше стежити за безпекою дітей у побуті, особливо у період теплої погоди, коли вікна часто залишають відчиненими.

Правоохоронці наголошують, що поєднання відчинених вікон і дитячої цікавості може призводити до трагічних наслідків. Окремо зазначається, що москітні сітки не є засобом захисту, оскільки створюють лише візуальну перешкоду, але не здатні витримати вагу дитини.

Щоб зменшити ризики нещасних випадків, поліцейські рекомендують дотримуватися таких правил:

не залишати дітей без нагляду в кімнатах із відчиненими вікнами;

встановлювати на вікна спеціальні захисні пристрої;

не дозволяти дітям гратися на підвіконнях;

прибирати меблі та предмети біля вікон, які можуть допомогти дитині залізти на підвіконня;

провітрювати приміщення через кватирки або у режимі вертикального відкривання.

У поліції підкреслюють, що безпека дитини залежить від уважності дорослих, а навіть короткочасна відсутність нагляду може призвести до непоправних наслідків.

