З 25 травня в Україні змінили правила згоди одного з подружжя на продаж майна: що потрібно знати

22:36, 25 травня 2026
Нотаріальна палата пояснила нові правила оформлення згоди подружжя (колишнього з подружжя) на розпорядження майном.
Як розповідала «Судово-юридична газета», 25 травня набрав чинності Закон №4824-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів в інтересах малолітніх та неповнолітніх осіб».

У зв’язку з цим Нотаріальна палата України підготувала спеціальний інформаційний лист із роз’ясненнями для нотаріусів щодо нотаріального посвідчення згод одного з подружжя (колишнього з подружжя) на розпорядження майном, що є спільною сумісною власністю подружжя, та укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню і (або) державній реєстрації.

У НПУ зазначили, що заяви одного з подружжя (колишнього подружжя) про надання згоди на розпорядження майном, що є спільною сумісною власністю, на яких засвідчено справжність підпису відповідно до закону, що діяв на момент їх видачі, приймаються при нотаріальному посвідченні правочинів, для яких вони видавалися.

Згоди одного з подружжя (колишнього подружжя), видані з 25 травня 2026 року, посвідчуються нотаріально.

Також у Нотаріальній палаті звернули увагу, що згоди одного з подружжя (колишнього подружжя), видані та нотаріально посвідчені з 25 травня 2026 року, що подаються для нотаріального посвідчення договору, не підлягають реєстрації у Журналі реєстрації вхідних документів.

Рекомендовані зразки згод та посвідчувальних написів для нотаріусів – документ нижче:

