Лавров повідомив Рубіо про початок «системних ударів» по Києву

Росіяни збираються «системно» бити по об'єктах у Києві та закликають США евакуювати своїх дипломатів.

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та державний секретар США Марко Рубіо провели телефонну розмову. Як повідомили у МЗС РФ, Лавров поінформував США про початок «системних і послідовних ударів» по об’єктах у Києві, які нібито використовуються для потреб ЗСУ.

Також Лавров заявив про необхідність вжиття заходів для евакуації дипломатичного персоналу США з української столиці.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Київ за останній час, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони.

