  1. В Україні

Лавров повідомив Рубіо про початок «системних ударів» по Києву

21:35, 25 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Росіяни збираються «системно» бити по об'єктах у Києві та закликають США евакуювати своїх дипломатів.
Лавров повідомив Рубіо про початок «системних ударів» по Києву
Фото: Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та державний секретар США Марко Рубіо провели телефонну розмову. Як повідомили у МЗС РФ, Лавров поінформував США про початок «системних і послідовних ударів» по об’єктах у Києві, які нібито використовуються для потреб ЗСУ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Також Лавров заявив про необхідність вжиття заходів для евакуації дипломатичного персоналу США з української столиці.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Київ за останній час, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

США рф Київ Україна війна обстріл

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ФОПи та підприємства можуть лише зафіксувати збитки від війни: чому не працює система відшкодування втрат

Українські підприємці можуть фіксувати збитки та претендувати на компенсацію через державні й міжнародні інструменти.

Чому АМКУ надав дозвіл на мегаугоду Paramount та Warner Bros. Discovery

Рішення АМКУ офіційно легітимізує присутність нового медіа-гіганта в українському медіаполі.

Ветеранам із тяжкими пораненнями хочуть платити до 100% середньої зарплати за рахунок репарацій РФ

В Україні пропонують запровадити окрему щомісячну допомогу ветеранам війни із суттєвою втратою функціональності, розмір якої залежатиме від ступеня втрати професійної працездатності.

Верховний Суд захистив право військовослужбовців на індексацію виплат: скарги військових частин на бюджетні труднощі відхилили

Чи може суд поновити строк на апеляцію через затримку фінансування військової частини.

Українські банки готують до екстраподатку 50% ще на два роки, попри опір НБУ

Через плани продовжити 50% податку на прибуток банків на 2026–2027 роки НБУ заявляє про ризики зупинки кредитування бізнесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]