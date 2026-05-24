Київ зазнав однієї з наймасованіших атак РФ: пошкоджено понад 40 локацій, десятки постраждалих, фото і відео

07:54, 24 травня 2026
Росія атакувала Київ балістикою та «шахедами»: пошкоджено житлові будинки, школу, ТЦ і бізнес-центр.
У ніч проти 24 травня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Київ за останній час, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони.

Внаслідок обстрілу у столиці спалахнули десятки пожеж, пошкоджено житлові будинки, школу, гуртожиток, торговельний центр, бізнес-центр та складські приміщення. За попередніми даними, одна людина загинула, ще понад 20 отримали поранення.

У ДСНС повідомили, що рятувальники всю ніч працювали на місцях ударів, евакуйовували мешканців та ліквідовували масштабні займання у різних районах міста. Загалом у Києві зафіксували понад 40 пошкоджених локацій.

Одні з найсерйозніших руйнувань сталися у Шевченківському районі. Там унаслідок атаки загорілася школа — вогонь охопив другий поверх будівлі на площі близько 300 квадратних метрів. Також у п’ятиповерховому житловому будинку було зруйновано частину під’їзду, а пожежа поширилася з першого по п’ятий поверх. Крім того, російський удар пошкодив бізнес-центр, ринок та дев’ятиповерховий житловий будинок, де влучання сталося між восьмим і дев’ятим поверхами. Саме там, за попередньою інформацією, загинула людина. Також постраждала будівля музею Головного управління ДСНС у Київській області.

У Дарницькому районі внаслідок обстрілу загорілася покрівля двоповерхового гуртожитку площею близько 150 квадратних метрів. Рятувальники евакуювали мешканців будівлі.

У Деснянському районі зафіксували влучання у торговельний центр та супермаркет. Також спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу, де горіли п’ять гаражних боксів.

У Дніпровському районі вогонь охопив приватний житловий будинок та гаражний кооператив. У Святошинському районі повідомляли про влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок.

В Оболонському районі палав житловий будинок та сталася пожежа у 16-поверхівці на рівні 12–13 поверхів. Крім того, зайнявся будівельний гіпермаркет.

У Солом’янському районі пожежа виникла на 23 поверсі 24-поверхового будинку, також пошкоджень зазнали складські приміщення у промисловій зоні.

У Печерському районі рятувальники ліквідовували пожежу на 13 поверсі 20-поверхової новобудови та загоряння побутівки поруч із будинком.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці зросла до 21 людини, серед них — 15-річний хлопець. За його словами, 13 людей госпіталізували, троє перебувають у тяжкому стані. Ще вісьмом постраждалим медики надали допомогу на місці.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що ліквідація наслідків атаки триває, а на місцях працюють усі екстрені служби міста.

Стрічка новин

