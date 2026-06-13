Шлюб за три дні та через відеозв’язок – у Раді пропонують повністю електронну реєстрацію через Дію

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який дозволяє укладати шлюб онлайн — від подання заяви до церемонії у форматі відеоконференції з РАЦСом і підписом через «Дія.Підпис».

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15306 про внесення змін до Сімейного кодексу України та Закону «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», яким пропонується дозволити повністю електронну реєстрацію шлюбу.

Законодавча ініціатива передбачає запровадження можливості подавати заяву про шлюб не лише особисто, а й онлайн через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія». Порядок подання та проведення реєстрації має визначатися Кабінетом Міністрів України.

Основні зміни:

Подання заяви про шлюб в електронній формі

Заява про реєстрацію шлюбу зможе подаватися не тільки особисто, а й в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг («Дія»). Порядок подання та реєстрації затверджуватиме Кабінет Міністрів України.

Скорочений термін очікування для електронного шлюбу

Звичайний термін — 1 місяць з дня подання заяви.

Для електронної форми — реєстрація проводиться не раніше ніж через 3 календарних дні з моменту вибору дати під час подання заяви.

Реєстрація шлюбу онлайн через відеоконференцію

Електронна реєстрація та індивідуальний обряд проводитимуться шляхом відеоконференції між нареченими та працівником РАЦСу в режимі реального часу.

Для участі обов’язкова електронна ідентифікація та автентифікація за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис» (Дія ID).

Електронний актовий запис про шлюб

На підтвердження згоди наречених вони підписуватимуть актовий запис про шлюб електронними підписами «Дія. Підпис». Після цього працівник РАЦСу також підписує його своїм кваліфікованим електронним підписом.

Інші важливі нововведення:

Подання заяви через представника в електронній формі не допускається.

У разі технічних проблем або неявки на відеоконференцію (більше 15 хвилин) реєстрацію можна перенести (максимум на рік від дня подання заяви).

Для повторного шлюбу не потрібно буде подавати паперові документи про розірвання попереднього, якщо дані є в Державному реєстрі актів цивільного стану.

У правилах реєстрації актів цивільного стану з’являться норми щодо електронних змін до актових записів.

У пояснювальній записці зазначається, що ініціатива спрямована на цифровізацію послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та адаптацію процедур до умов воєнного стану, коли фізична присутність заявників може бути ускладненою.

Експериментальний проєкт із онлайн-реєстрації шлюбу вже реалізується з 2024 року. За цей час, за даними авторів законопроєкту, понад 55 тисяч пар скористалися послугою «Шлюб онлайн».

Метою законопроєкту є закріплення на законодавчому рівні можливості електронної реєстрації шлюбу через «Дію», визначення її процедурних особливостей та подальший розвиток цифрових сервісів у сфері державної реєстрації.

Прийняття документа, як зазначено, не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.

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