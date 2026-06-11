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У Києві планують облаштувати 13 тисяч місць для зарядки електромобілів

08:12, 11 червня 2026
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У Києві готують перелік 6,5 тисячі локацій для розвитку мережі зарядних станцій для електромобілів.
У Києві планують облаштувати 13 тисяч місць для зарядки електромобілів
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У Києві розпочали підготовку до масштабного розширення мережі зарядних станцій для електромобілів. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Як розповів заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов під час форуму «Електроспектива-2026», у столиці наразі опрацьовують інформацію щодо приблизно 6,5 тисячі потенційних локацій. У перспективі там може бути розміщена зарядна інфраструктура орієнтовно на 13 тисяч паркомісць для електромобілів.

За словами посадовця, місто формує прозорий механізм розвитку цієї інфраструктури. Після завершення аналізу всі локації планують передавати для використання під встановлення зарядних станцій через відкриті аукціони в системі «Prozorro.Продажі».

«У Києві не буде принципу «хто перший прийшов – той і отримав найкраще місце». Усі локації розподілятимуть через відкриті аукціони, що гарантує рівні можливості для всіх учасників ринку та прозорість процесу», — зазначив Костянтин Усов.

У КМДА повідомили, що для підготовки мережі комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», яке є оператором сфери паркування у столиці, надсилає запити до балансоутримувачів електричних мереж, зокрема до ДТЕК, а також до інших підприємств та установ.

Наразі триває збір і аналіз даних щодо доступних потужностей, можливостей підключення та інших технічних параметрів, необхідних для визначення придатних місць розміщення зарядних станцій.

«Ми хочемо, щоб розвиток мережі відбувався не хаотично, а на основі технічних розрахунків і реального попиту. Саме тому сьогодні збираємо всю необхідну інформацію для ухвалення управлінських рішень і подальшого залучення інвесторів. Ми прагнемо гармонійного розвитку цього середовища, щоб зарядна інфраструктура в Києві розвивалася швидко, системно та відповідала потребам міста», — додав Усов.

Після завершення підготовчого етапу місто сформує перелік локацій, які запропонують інвесторам для встановлення зарядних станцій.

У КМДА зазначають, що проєкт спрямований на розвиток електромобільності, залучення інвестицій у міську інфраструктуру та впровадження сучасних європейських підходів до організації транспортного простору столиці.

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Київ Україна електроенергія авто транспорт

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