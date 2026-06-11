В Киеве планируют оборудовать 13 тысяч мест для зарядки электромобилей

В Киеве готовят перечень из 6,5 тысяч локаций для развития сети зарядных станций для электромобилей.

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В Киеве начали подготовку к масштабному расширению сети зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как рассказал заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов во время форума «Электроспектива-2026», в столице сейчас обрабатывают информацию о примерно 6,5 тысячах потенциальных локаций. В перспективе там может быть размещена зарядная инфраструктура ориентировочно на 13 тысяч парковочных мест для электромобилей.

По словам чиновника, город формирует прозрачный механизм развития этой инфраструктуры. После завершения анализа все локации планируют передавать для использования под установку зарядных станций через открытые аукционы в системе «Prozorro.Продажи».

«В Киеве не будет принципа «кто первый пришел — тот и получил лучшее место». Все локации будут распределяться через открытые аукционы, что гарантирует равные возможности для всех участников рынка и прозрачность процесса», — отметил Константин Усов.

В КГГА сообщили, что для подготовки сети коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис», которое является оператором сферы парковки в столице, направляет запросы балансодержателям электрических сетей, в частности ДТЭК, а также другим предприятиям и учреждениям.

В настоящее время ведется сбор и анализ данных о доступных мощностях, возможностях подключения и других технических параметрах, необходимых для определения подходящих мест размещения зарядных станций.

«Мы хотим, чтобы развитие сети происходило не хаотично, а на основе технических расчетов и реального спроса. Именно поэтому сегодня собираем всю необходимую информацию для принятия управленческих решений и дальнейшего привлечения инвесторов. Мы стремимся к гармоничному развитию этой сферы, чтобы зарядная инфраструктура в Киеве развивалась быстро, системно и соответствовала потребностям города», — добавил Усов.

По завершении подготовительного этапа город сформирует перечень локаций, которые предложат инвесторам для установки зарядных станций.

В КГГА отмечают, что проект направлен на развитие электромобильности, привлечение инвестиций в городскую инфраструктуру и внедрение современных европейских подходов к организации транспортного пространства столицы.

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