В Украине планируют ввести градацию штрафов в зависимости от степени превышения скорости и увеличить количество камер на дорогах

Правительство обсуждает реформу Правил дорожного движения, которая предусматривает более строгие наказания для злостных нарушителей и не затронет большинство добросовестных водителей.

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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о подготовке изменений, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Соответствующие предложения она обсудила с министром внутренних дел и представителями правительства.

По ее словам, предлагается ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения скорости, а также усилить ответственность для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения.

Свириденко отметила, что для большинства водителей нововведения не будут иметь последствий, поскольку изменения в первую очередь коснутся тех, кто регулярно создает опасность для других участников дорожного движения.

По данным автоматической системы фиксации нарушений, в течение последних 12 месяцев почти 2 900 водителей превышали скорость более 50 раз. Еще более 35 тысяч водителей были зафиксированы камерами более десяти раз за год, а почти 12,5 тысячи водителей — более двадцати раз.

Премьер-министр сообщила, что в ближайшее время Министерство внутренних дел должно обсудить подготовленные предложения с народными депутатами.

Кроме того, правительство работает над развитием системы автоматической фиксации нарушений. В настоящее время на украинских дорогах функционирует около 377 камер контроля скорости. Их количество планируется увеличить до более чем 410 комплексов.

Кроме того, готовится законодательное регулирование использования электросамокатов и другого легкого персонального транспорта. По словам Свириденко, в течение первых пяти месяцев 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием такого транспорта выросло на 66,8%.

В правительстве подчеркивают, что новые правила должны быть четкими и понятными для всех участников дорожного движения, поскольку в результате таких аварий гибнут и получают травмы люди, в частности дети.

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