В Україні хочуть запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення та додати камер на дорогах

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Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про підготовку змін, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху. Відповідні пропозиції вона обговорила з міністром внутрішніх справ та представниками уряду.

За її словами, пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості, а також посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху.

Свириденко зазначила, що для більшості водіїв нововведення не матимуть наслідків, оскільки зміни насамперед стосуватимуться тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

За даними автоматичної системи фіксації порушень, протягом останніх 12 місяців майже 2 900 водіїв перевищували швидкість понад 50 разів. Ще понад 35 тисяч водіїв були зафіксовані камерами більше десяти разів за рік, а майже 12,5 тисячі водіїв — понад двадцять разів.

Прем’єр-міністерка повідомила, що найближчим часом Міністерство внутрішніх справ має обговорити підготовлені пропозиції з народними депутатами.

Окремо уряд працює над розвитком системи автоматичної фіксації порушень. Наразі на українських дорогах функціонують близько 377 камер контролю швидкості. Їхню кількість планують збільшити до понад 410 комплексів.

Крім того, готується законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. За словами Свириденко, протягом перших п’яти місяців 2026 року кількість дорожньо-транспортних пригод за участю такого транспорту зросла на 66,8%.

В уряді наголошують, що нові правила мають бути чіткими та зрозумілими для всіх учасників дорожнього руху, оскільки внаслідок таких аварій гинуть і травмуються люди, зокрема діти.

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