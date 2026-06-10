В Україні запровадили нове свято – 11 червня щороку відзначатимуть День Сил безпілотних систем ЗСУ

Указом Президента встановлено окремий день для вшанування військових, які виконують бойові завдання із застосуванням безпілотних технологій.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення нового військового свята — Дня Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Відповідний указ №485/2026 від 10 червня передбачає щорічне відзначення цього дня 11 червня.

У документі зазначається, що рішення ухвалене з урахуванням ролі Сил безпілотних систем ЗСУ у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій.

Документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

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