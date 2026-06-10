Голова АМКУ Павло Кириленко не з’явився до ВАКС – суд визнав причини неповажними та оштрафував його

Вищий антикорупційний суд наклав на Павла Кириленка грошове стягнення у розмірі 6656 гривень через неявку на судове засідання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко не з’явився на судове засідання у Вищому антикорупційному суді, посилаючись на участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Про це повідомила Transparency International Ukraine.

Захист просив відкласти розгляд справи, однак ВАКС визнав причини відсутності посадовця неповажними та наклав на нього грошове стягнення у розмірі 6656 гривень.

Суд встановив, що запрошення на засідання Тимчасової слідчої комісії Павло Кириленко отримав 8 червня. Водночас, за даними суду, він не повідомив про це під час перебування у суді того ж дня.

Суддя звернула увагу, що участь у засіданні ТСК була запрошенням, а не обов’язковим викликом. Крім того, законодавство про Антимонопольний комітет України передбачає можливість делегування представництва у Верховній Раді заступникам голови АМКУ.

У ВАКС наголосили, що участь у судовому розгляді в статусі обвинуваченого має вищий пріоритет, ніж участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії парламенту.

Також зазначається, що запрошення Павлу Кириленку на засідання ТСК підписав народний депутат Сергій Кузьміних, який сам є обвинуваченим у справі, що перебуває на розгляді ВАКС.

Прокурорка не заперечувала проти перенесення судового засідання, однак просила визнати причини неявки неповажними та застосувати до посадовця грошове стягнення.

Нагадаємо, САП обвинувачує голову Антимонопольного комітету України та ексголову Донецької ОВА Павла Кириленка у незаконному збагаченні на суму понад 72 млн грн.

Йдеться про майно, вартістю понад 72 млн грн:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок під Києвом площею понад 220 кв. м;

2 гаражних бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль ВМW Х3;

2 земельні ділянки.

Раніше НАБУ та САП завершили розслідування у справі недекларування майна керівником АМКУ Кириленком.

Водночас Вищий антикорупційний суд відмовив у відстороненні від посади голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Так, колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.