Практика судів
  1. В Україні

ВАКС відмовив у відстороненні від посади голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка

21:01, 11 серпня 2025
Павла Кириленка обвинувачують в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.
ВАКС відмовив у відстороненні від посади голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд відмовив у відстороненні від посади голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Про це повідомляє САП.

Так, колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Разом з тим, суд задовольнив інше клопотання прокурора та поклав на обвинуваченого такі обовʼязки:

- прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

- не відлучатися за межі України без дозволу суду;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування особисто та через інших осіб зі свідками у справі щодо обставин, викладених в обвинувальному акті;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Строк дії обовʼязків до 11 жовтня 2025 року.

Раніше НАБУ та САП завершили розслідування у справі недекларування майна керівником АМКУ Кириленком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

АМКУ ВАКС антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На 13 серпня запланована годинна дискусія між лідерами ЄС, Зеленським, Трампом та Венсом

13 серпня відбудеться три секції обговорення, під час однієї з яких відбудеться спілкування Трампа, європейських лідерів та Володимира Зеленського.

Трамп: Ми спробуємо повернути Україні частину окупованих РФ територій

Також Трамп заявив, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або між Зеленським, Путіним і ним.

Канцлер Німеччини Мерц запросив Трампа та Венса взяти участь у перемовинах щодо тиску на РФ

Фрідріх Мерц 13 серпня запропонує Трампу та Венсу розглянути «подальші варіанти тиску на Росію».

У доборі на посади суддів місцевих адміністративних судів залишилося 604 кандидати та діючих судді — список

Хоча мінімально необхідний бал набрали майже 1 900 кандидатів, до наступного етапу іспиту допущеного значно менше бажаючих стати суддями.

Хто зможе стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: є 16 претендентів

На два вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента претендують судді, науковці, адвокати, детектив НАБУ та колишні члени ВККС та КДКП.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду