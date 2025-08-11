ВАКС відмовив у відстороненні від посади голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка

Павла Кириленка обвинувачують в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

Вищий антикорупційний суд відмовив у відстороненні від посади голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Про це повідомляє САП.

Так, колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Разом з тим, суд задовольнив інше клопотання прокурора та поклав на обвинуваченого такі обовʼязки:

- прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

- не відлучатися за межі України без дозволу суду;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування особисто та через інших осіб зі свідками у справі щодо обставин, викладених в обвинувальному акті;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Строк дії обовʼязків до 11 жовтня 2025 року.

Раніше НАБУ та САП завершили розслідування у справі недекларування майна керівником АМКУ Кириленком.

