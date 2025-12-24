Ліцензії для грального бізнесу дозволили оформлювати онлайн через портал Дія
Кабінет Міністрів затвердив порядок подання заяв на отримання ліцензій у сфері азартних ігор через портал Дія.
Як вказали у Мінцифри, після запуску послуги компанії зможуть подавати заяви на отримання ліцензій в електронному форматі — без паперових документів і без необхідності особисто звертатися до державного агентства PlayCity.
Заяву можна буде сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія та підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Частину необхідної інформації система автоматично підтягуватиме з державних реєстрів, зокрема дані про компанію, її власників і кінцевих бенефіціарів.
Розгляд заяв здійснюватиме агентство PlayCity, а рішення про видачу ліцензії або відмову заявник отримуватиме також онлайн через портал Дія.
Через сервіс можна буде подати заяви на отримання ліцензій для здійснення діяльності у сфері:
- казино (офлайн та онлайн),
- букмекерської діяльності,
- залів гральних автоматів,
- онлайн-покеру,
- надання послуг у сфері азартних ігор,
- інших видів гральної діяльності, які поступово додаватимуться до сервісу.
Перший етап послуги планують запустити вже у 2026 році.
