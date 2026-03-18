У Києві до грудня відправляють на ремонт ескалатори на станції метро «Шулявська»
У Києві на пересадковому вузлі між станціями «Палац спорту» – «Площа Українських Героїв» завершили капремонт ескалаторів, а уже з 20 березня розпочнуть на трьох ескалаторах нижнього нахилу на станції метро «Шулявська».
Як зазначають у КП «Київський метрополітен», роботи проходитимуть цілодобово та триватимуть орієнтовно до початку грудня.
Капітальний ремонт ескалаторів проводять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів, відповідно до типу ескалатора.
Водночас ескалатор можуть вивести з ладу зовсім прості речі, наприклад, довгий одяг, шнурівки, монети, валізи, підбори та інші особисті речі пасажирів.
Для надійної та безперебійної роботи ескалаторів пасажирів просять дотримуватися правил поведінки на ескалаторах, зокрема:
- не наступати за обмежувальну лінію;
- триматися за поручень;
- не сидіти на східцях ескалатора;
- не бігти ескалатором;
- тримати дітей за руку, а зовсім маленьких – на руках;
- слідкувати за довгим одягом й особистими речами, щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора;
- сумки та пакети тримати при собі, щоб уникнути травм або пошкодження речей.
