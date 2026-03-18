У Києві до грудня відправляють на ремонт ескалатори на станції метро «Шулявська»

У Києві на пересадковому вузлі між станціями «Палац спорту» – «Площа Українських Героїв» завершили капремонт ескалаторів, а уже з 20 березня розпочнуть на трьох ескалаторах нижнього нахилу на станції метро «Шулявська».

Як зазначають у КП «Київський метрополітен», роботи проходитимуть цілодобово та триватимуть орієнтовно до початку грудня.

Капітальний ремонт ескалаторів проводять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів, відповідно до типу ескалатора.

Водночас ескалатор можуть вивести з ладу зовсім прості речі, наприклад, довгий одяг, шнурівки, монети, валізи, підбори та інші особисті речі пасажирів.

Для надійної та безперебійної роботи ескалаторів пасажирів просять дотримуватися правил поведінки на ескалаторах, зокрема:

не наступати за обмежувальну лінію;

триматися за поручень;

не сидіти на східцях ескалатора;

не бігти ескалатором;

тримати дітей за руку, а зовсім маленьких – на руках;

слідкувати за довгим одягом й особистими речами, щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора;

сумки та пакети тримати при собі, щоб уникнути травм або пошкодження речей.

