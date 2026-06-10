НКРЕКП оновила Правила ринку електричної енергії: що зміниться

В Україні посилено захист учасників та контроль за виконанням угод.

Фото: magnific.com

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У вівторок, 9 червня, НКРЕКП затвердила зміни до Правил ринку електричної енергії, спрямовані на посилення фінансової дисципліни учасників, підвищення прозорості ринкових операцій та вдосконалення механізмів взаємодії між учасниками ринку й оператором системи передачі. Про це повідомляє НКРЕКП.

«Однією з підстав для підготовки змін стали рекомендації Антимонопольного комітету України щодо запобігання можливим порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та усунення потенційних ризиків для учасників ринку», - йдеться у заяві.

Ключове нововведення стосується захисту учасників балансуючих та агрегованих груп у випадках виникнення проблем зі стороною, відповідальною за баланс (СВБ). Оновлені правила визначають чіткі випадки, коли оператор системи передачі має поновлювати договори про врегулювання небалансів для учасників балансуючої та агрегованої групи.

НКРЕКП підкреслює, що це дозволить зменшити ризики для учасників, які передали відповідальність за свої небаланси іншій стороні, та забезпечити безперервність їхньої участі у ринку навіть у разі виникнення проблем із СВБ.

Також удосконалюється інформаційна взаємодія між платформою оператора системи передачі та організаторами електронних аукціонів із продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

Новий механізм забезпечить обмін необхідною інформацією для ефективнішого контролю за виконанням укладених договорів, реєстрацією відповідних обсягів електроенергії та підвищенням прозорості операцій на ринку.

Окремі зміни стосуються фінансових гарантій та розрахунків на балансуючому ринку. Документ уточнює положення щодо забезпечення виконання фінансових зобов’язань, а також окремих типових договорів між учасниками ринку та оператором системи передачі.

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