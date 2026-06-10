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НКРЭКУ обновила Правила рынка электрической энергии: что изменится

00:06, 10 июня 2026
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В Украине усилена защита участников и контроль за выполнением соглашений.
НКРЭКУ обновила Правила рынка электрической энергии: что изменится
Фото: magnific.com
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Во вторник, 9 июня, НКРЭКУ утвердила изменения в Правила рынка электрической энергии, направленные на усиление финансовой дисциплины участников, повышение прозрачности рыночных операций и совершенствование механизмов взаимодействия между участниками рынка и оператором системы передачи. Об этом сообщает НКРЭКУ.

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«Одним из оснований для подготовки изменений стали рекомендации Антимонопольного комитета Украины по предотвращению возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и устранению потенциальных рисков для участников рынка», — говорится в заявлении.

Ключевое нововведение касается защиты участников балансирующих и агрегированных групп в случаях возникновения проблем со стороной, ответственной за баланс (СОБ). Обновленные правила определяют четкие случаи, когда оператор системы передачи должен возобновлять договоры об урегулировании небалансов для участников балансирующей и агрегированной группы.

НКРЭКУ подчеркивает, что это позволит уменьшить риски для участников, которые передали ответственность за свои небалансы другой стороне, и обеспечить непрерывность их участия на рынке даже в случае возникновения проблем с СОБ.

Также совершенствуется информационное взаимодействие между платформой оператора системы передачи и организаторами электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам.

Новый механизм обеспечит обмен необходимой информацией для более эффективного контроля за выполнением заключенных договоров, регистрацией соответствующих объемов электроэнергии и повышением прозрачности операций на рынке.

Отдельные изменения касаются финансовых гарантий и расчетов на балансирующем рынке. Документ уточняет положения относительно обеспечения выполнения финансовых обязательств, а также отдельных типовых договоров между участниками рынка и оператором системы передачи.

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НКРЕКП электроэнергия

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