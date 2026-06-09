ТЦК не має права вносити до Реєстру відомості про порушення військового обліку без доказів належного вручення повістки — такого висновку дійшов суд у справі українця, який понад 10 років проживає у США.

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Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу за позовом громадянина України, який з 2011 року постійно проживає у Сполучених Штатах Америки, щодо оскарження дій територіального центру комплектування та соціальної підтримки з внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення ним правил військового обліку.

Позивач просив визнати протиправними дії щодо внесення до Реєстру інформації про порушення правил військового обліку та зобов’язати виключити відповідні відомості з Реєстру.

Обставини справи

Позивач зазначав, що постійно проживає на території США, про що свідчать документи, видані американськими органами влади. З паспорта громадянина України вбачається, що ще у 2011 році його було знято з реєстрації місця проживання в Україні.

Також він посилався на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, відповідно до якого був знятий з військового обліку у зв’язку з виїздом на постійне проживання за кордон.

Під час звернення за консульськими послугами у США чоловік виявив у застосунку «Резерв+» відмітку про порушення правил військового обліку. Вважаючи такі відомості безпідставними, він оскаржив до суду дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

На адвокатський запит ТЦК повідомив, що відповідну відмітку було внесено до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Оберіг» у зв’язку з неприбуттям особи за повісткою для уточнення військово-облікових даних. Водночас центр комплектування підтвердив, що протокол про адміністративне правопорушення щодо позивача не складався, постанова про притягнення до адміністративної відповідальності не виносилася, а рішення про притягнення його до відповідальності не приймалося.

У відзиві на позов відповідач зазначив, що до Реєстру вносяться не лише відомості про притягнення до відповідальності, а й інформація щодо виконання військового обов’язку. На думку відповідача, позивач є порушником правил військового обліку, оскільки не прибув за викликом та не пройшов військово-лікарську комісію у визначений законодавством строк.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та зобов’язані забезпечувати внесення до нього повної, достовірної та актуальної інформації.

Суд встановив, що матеріали справи не містять жодних доказів направлення позивачу повістки або іншого належного повідомлення про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідач не надав доказів вручення повістки, доказів її направлення поштовим зв’язком, а також доказів належного оповіщення особи відповідно до вимог законодавства.

Крім того, суд звернув увагу, що позивач був знятий з військового обліку, а документи у справі містять суперечливі відомості щодо його облікового статусу. Зокрема, дані Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів не відповідали відомостям тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та іншим документам, які підтверджували виключення особи з військового обліку.

Суд також встановив, що після видачі документів про виключення з військового обліку відповідні відомості не були внесені уповноваженими посадовими особами до Реєстру, що призвело до невідповідності даних, які містилися в інформаційній системі.

Оцінюючи доводи відповідача про порушення позивачем правил військового обліку, суд зазначив, що у разі виявлення такого порушення законодавством передбачено складання протоколу про адміністративне правопорушення та здійснення відповідних процесуальних дій. Водночас у справі відсутні докази вчинення таких дій щодо позивача.

Суд дійшов висновку, що відповідач не довів правомірності внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення позивачем правил військового обліку.

У результаті суд у справі № 300/7057/25 визнав протиправними дії ТЦК щодо внесення до Реєстру відомостей про порушення правил військового обліку та зобов’язав виключити відповідні дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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