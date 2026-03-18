В Киеве до декабря отправляют на ремонт эскалаторы на станции метро «Шулявская»
В Киеве на пересадочном узле между станциями «Дворец спорта» – «Площадь Украинских Героев» завершили капитальный ремонт эскалаторов, а уже с 20 марта начнут работы на трех эскалаторах нижнего наклона на станции метро «Шулявская».
Как отмечают в КП «Киевский метрополитен», работы будут проходить круглосуточно и продлятся ориентировочно до начала декабря.
Капитальный ремонт эскалаторов проводят каждые 10–12 лет или после пробега в 150 тысяч километров, в зависимости от типа эскалатора.
В то же время эскалатор могут вывести из строя совсем простые вещи, например, длинная одежда, шнурки, монеты, чемоданы, каблуки и другие личные вещи пассажиров.
Для надежной и бесперебойной работы эскалаторов пассажиров просят соблюдать правила поведения на эскалаторах, в частности:
- не наступать за ограничительную линию;
- держаться за поручень;
- не сидеть на ступенях эскалатора;
- не бежать по эскалатору;
- держать детей за руку, а совсем маленьких – на руках;
- следить за длинной одеждой и личными вещами, чтобы они не попали в движущиеся части эскалатора;
- сумки и пакеты держать при себе, чтобы избежать травм или повреждения вещей.
