В Киеве до декабря отправляют на ремонт эскалаторы на станции метро «Шулявская»

В Киеве на пересадочном узле между станциями «Дворец спорта» – «Площадь Украинских Героев» завершили капитальный ремонт эскалаторов, а уже с 20 марта начнут работы на трех эскалаторах нижнего наклона на станции метро «Шулявская».

Как отмечают в КП «Киевский метрополитен», работы будут проходить круглосуточно и продлятся ориентировочно до начала декабря.

Капитальный ремонт эскалаторов проводят каждые 10–12 лет или после пробега в 150 тысяч километров, в зависимости от типа эскалатора.

В то же время эскалатор могут вывести из строя совсем простые вещи, например, длинная одежда, шнурки, монеты, чемоданы, каблуки и другие личные вещи пассажиров.

Для надежной и бесперебойной работы эскалаторов пассажиров просят соблюдать правила поведения на эскалаторах, в частности:

не наступать за ограничительную линию;

держаться за поручень;

не сидеть на ступенях эскалатора;

не бежать по эскалатору;

держать детей за руку, а совсем маленьких – на руках;

следить за длинной одеждой и личными вещами, чтобы они не попали в движущиеся части эскалатора;

сумки и пакеты держать при себе, чтобы избежать травм или повреждения вещей.

