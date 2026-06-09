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САУ требует вернуть адвокатам право пользоваться собственными ноутбуками при посещении СИЗО

21:20, 9 июня 2026
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Совет адвокатов заявил, что запрет на использование собственных ноутбуков в СИЗО угрожает праву на защиту и конфиденциальности адвокатской деятельности.
САУ требует вернуть адвокатам право пользоваться собственными ноутбуками при посещении СИЗО
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Совет адвокатов Украины выступил с заявлением относительно изменений в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы, которые ограничивают использование адвокатами собственной компьютерной техники при оказании правовой помощи отдельным категориям заключенных и осужденных.

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Основанием для обращения стал приказ Министерства юстиции от 11 мая 2026 года №1209/5, зарегистрированный в Минюсте под №647/46041.

Документом установлено, что в условиях военного положения адвокатам и другим лицам, оказывающим правовую помощь подозреваемым или обвиняемым в преступлениях против основ национальной безопасности Украины, запрещено проносить в СИЗО компьютерную технику. Для работы с электронными материалами предлагается использовать компьютеры, находящиеся на балансе учреждений исполнения наказаний.

Минюст запретил адвокатам проносить ноутбуки в СИЗО по делам о нацбезопасности

В адвокатском самоуправлении подчеркивают, что речь идет не о технических изменениях режима доступа, а об изменении условий реализации права на защиту для отдельной категории лиц. По мнению Совета адвокатов Украины, введенные ограничения непосредственно влияют на способ оказания профессиональной правовой помощи в уголовном производстве.

В заявлении отмечается, что современная защита по уголовным делам предусматривает работу с электронными материалами производства, цифровыми доказательствами, правовыми базами данных, экспертными заключениями и большими массивами информации. Поэтому лишение адвоката возможности использовать собственную технику может повлиять на качество и эффективность защиты.

Адвокаты заявили о рисках нарушения адвокатской тайны

Одним из главных аргументов Совета адвокатов Украины является угроза конфиденциальности. В заявлении подчеркивается, что использование компьютерной техники, принадлежащей следственному изолятору и находящейся под контролем его администрации, создает риски доступа посторонних лиц к материалам защиты. Это может касаться как электронных документов и процессуальных материалов, так и временных файлов, журналов доступа, метаданных и иной информации, составляющей адвокатскую тайну.

В САУ подчеркнули, что для нарушения гарантий адвокатской деятельности достаточно уже самого факта создания условий, при которых конфиденциальность зависит не от адвоката и клиента, а от технических возможностей и организационных решений администрации СИЗО.

Совет адвокатов сослался на Конституцию и решение КСУ

В документе напоминается, что статья 59 Конституции Украины гарантирует каждому право на профессиональную правовую помощь, а статья 64 не позволяет ограничивать это право даже во время военного или чрезвычайного положения. Также приведена правовая позиция Конституционного Суда Украины, который ранее определил право на правовую помощь как неотъемлемое конституционное право человека.

Кроме того, адвокатское самоуправление обратило внимание, что права и свободы человека, а также гарантии их реализации определяются исключительно законами, а не подзаконными нормативными актами.

САУ требует пересмотреть приказ Минюста

В заявлении отмечено, что до внесения изменений адвокатам разрешалось проносить в СИЗО ноутбуки и другие технические средства после режимного досмотра без ознакомления с содержанием документов. Именно такой подход, по мнению Совета адвокатов Украины, обеспечивал баланс между требованиями безопасности и гарантиями права на защиту.

В связи с этим Совет адвокатов Украины призвал Министерство юстиции пересмотреть приказ №1209/5 и вернуть порядок, который позволяет использовать собственную компьютерную технику после соответствующего контроля. Также к оценке новых правил призвали Кабинет Министров, профильные комитеты Верховной Рады, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Офис Генерального прокурора.

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