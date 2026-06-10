Водителям грозит штраф 34 тысячи грн за автомобили, которые звуком напоминают «шахеды»: что не так с «прямотоками»

За автомобили с выхлопными системами, создающими шум, похожий на звук беспилотников, предлагали штраф до 34 тысяч грн и лишение права управления транспортными средствами.

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В Украине уже почти три года остается без рассмотрения законопроект, предусматривающий введение отдельной административной ответственности для водителей транспортных средств с чрезмерно громкими выхлопными системами. Инициативу зарегистрировали еще в августе 2023 года на фоне многочисленных жалоб на автомобили и мотоциклы с так называемыми «прямоточными» глушителями.

Во время войны рев таких транспортных средств не только нарушает общественное спокойствие, но и может напоминать звуки вражеских беспилотников или ракет, вызывая тревогу среди населения.

За нарушение предлагается штрафовать водителей на 17 тысяч гривен, а за повторный случай — на 34 тысячи гривен с возможным лишением права управления транспортными средствами.

Речь идет о законопроекте №9564 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усовершенствования административной ответственности за управление или эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума», который был зарегистрирован в Верховной Раде 2 августа 2023 года.

Какие штрафы хотят ввести за громкие автомобили и мотоциклы

Законопроект предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 121-4, которая будет устанавливать отдельную ответственность за управление или эксплуатацию транспортных средств с превышением установленного законодательством допустимого уровня шума.

За первое нарушение предлагается установить штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. В настоящее время это составляет 17 тысяч гривен.

Если водитель повторно в течение года совершит такое же нарушение, штраф может вырасти до 34 тысяч гривен. Кроме того, суд сможет лишить нарушителя права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Почему хотят наказывать водителей за «прямотоки»

В последнее время среди части водителей распространилась практика вмешательства в систему выхлопных газов транспортных средств.

Целью такого вмешательства является так называемый тюнинг автомобилей и мотоциклов, который приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя. Особенно распространенной такая практика, по оценке авторов законопроекта, является среди молодежи и водителей мотоциклов.

Речь идет прежде всего об установке «прямоточных глушителей», двойных спортивных выхлопных систем и других технических устройств, которые не предусмотрены конструкцией транспортного средства и его производителем.

По мнению инициаторов законопроекта, такие изменения нарушают тишину и покой граждан и вызывают справедливое недовольство общества.

Кроме того, из-за отсутствия общего обязательного технического контроля для большинства транспортных средств процесс переоборудования выхлопных систем фактически остается неконтролируемым.

Проблему связывают с войной и «шахедами»

Отдельный акцент делается на влиянии чрезмерного шума в условиях военного положения.

Звуки транспортных средств с модифицированными выхлопными системами могут быть похожими на звуки вражеских беспилотных летательных аппаратов, в частности «шахедов», а также создавать впечатление ракетной или авиационной опасности.

Это может вызывать дополнительную тревогу среди населения и отвлекать военнослужащих и правоохранителей от выполнения задач по защите государства.

Похожую позицию ранее озвучивали в Министерстве внутренних дел. Там указывали, что рев отдельных транспортных средств очень похож на звук полета беспилотника или ракеты.

«Таким образом государство заботится о гражданах и хочет защитить людей. Ведь мы знаем, что в период полномасштабной войны, в период постоянных тревог наши граждане испытывают определенное беспокойство, когда едет транспортное средство, которое превышает уровень допустимого шума. Такой рев очень похож на полет беспилотного летательного аппарата или ракеты», — отмечали в МВД.

Какие изменения предлагают в КоАП и другие законы

Документом предлагается не только ввести новую статью в КоАП.

Законопроект предусматривает изменения в Закон «О дорожном движении», согласно которым водители будут обязаны не допускать случаев управления транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума в пределах населенных пунктов.

Также предлагается дополнить перечень оснований для запрета эксплуатации транспортных средств. Одним из таких оснований может стать нарушение допустимого уровня шума на территории населенных пунктов.

Кроме того, изменения планируется внести в Закон «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения». Им предлагается прямо установить обязанность не допускать управление или эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума в пределах населенных пунктов.

При этом авторы специально отметили, что запрет будет касаться именно населенных пунктов. По их замыслу, это позволит избежать проблем при проведении автомобильных спортивных соревнований и других мероприятий за пределами городов и сел.

Кто будет рассматривать дела и смогут ли задерживать автомобили

Законопроект предусматривает отдельный порядок рассмотрения таких правонарушений.

В случае первого нарушения дела будут рассматривать органы Национальной полиции.

Если же водитель повторно в течение года нарушит требования относительно допустимого уровня шума, дело будет рассматривать суд.

Также документом предлагается предоставить полицейским право временно задерживать транспортные средства в случаях совершения такого правонарушения путем блокирования или доставки на специальную площадку либо стоянку в предусмотренных законом случаях.

Почему авторы считают действующее законодательство недостаточным

Инициаторы законопроекта считают, что действующее законодательство не содержит четкого и прямого запрета на эксплуатацию транспортных средств с чрезмерным уровнем шума.

Они обращают внимание, что статья 182 КоАП о нарушении тишины и статья 121 КоАП о технических неисправностях транспортных средств не всегда охватывают случаи использования чрезмерно громких выхлопных систем.

Кроме того, статья 81 КоАП оперирует понятием «уровень воздействия физических факторов», которое не имеет четкого законодательного определения, что, по мнению авторов, усложняет практическое применение этой нормы.

Именно поэтому они предлагают ввести отдельную статью Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая прямо будет устанавливать ответственность за управление или эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.

Впрочем, несмотря на значительный общественный резонанс после регистрации и поддержку идеи со стороны представителей МВД, законопроект №9564 уже почти три года остается нерассмотренным Верховной Радой.

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