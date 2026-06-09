Совет Европы поддержал новый Гражданский кодекс, но призвал защитить журналистские расследования

На фоне рекордных 15 тысяч поправок Совет Европы поддержал реформу гражданского законодательства и предоставил рекомендации по защите свободы слова.

Фото: SUD.UA

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Совет Европы предоставил важное и в целом положительное правовое заключение относительно проекта нового Гражданского кодекса Украины №15150. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, европейские партнеры поддерживают стремление Украины модернизировать гражданское законодательство. В заключении положительно оценили комплексный подход к регулированию цифровых прав, а также четкое разграничение права на ответ и права на опровержение.

«Для цифровой эпохи это существенный шаг вперед», — отметил Стефанчук.

Какие рекомендации предоставил Совет Европы относительно нового Гражданского кодекса

В то же время эксперты Совета Европы предложили ряд рекомендаций по доработке документа.

В частности, речь идет о необходимости дополнительных гарантий для журналистских расследований, OSINT-аналитики и антикоррупционного контроля, чтобы правила обработки данных не создавали препятствий для общественно важной деятельности.

Отдельное внимание в заключении уделили внедрению эффективных механизмов противодействия SLAPP-искам, учету практики Европейского суда по правам человека относительно более широких границ допустимой критики публичных лиц, а также обеспечению пропорциональности способов защиты нарушенных прав.

По словам спикера парламента, рабочая группа уже прорабатывает предложения медиасообщества, экспертов и международных партнеров.

«Впереди — дальнейший профессиональный диалог и консультации со всеми сторонами, которых будут касаться положения нового Кодекса», — отметил он.

Стефанчук подчеркнул, что задачей реформы является создание современного Гражданского кодекса, который будет соответствовать европейским стандартам, защищать права человека и обеспечивать надлежащие гарантии свободы.

К проекту Гражданского кодекса подали более 15 тысяч поправок

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», к проекту нового Гражданского кодекса Украины №15150 подали 15 328 поправок и предложений.

По словам Руслана Стефанчука, значительная часть из них может быть попыткой заблокировать рассмотрение документа во втором чтении.

Он отмечал, что такое количество поправок стало рекордным для законопроектов, которые рассматривал Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики за последние два созыва парламента.

Для сравнения, ранее максимальное количество поправок к одному законопроекту составляло около 5 тысяч. Таким образом, проект нового Гражданского кодекса более чем втрое превысил предыдущий рекорд.

Попытка заблокировать рассмотрение кодекса

В то же время председатель Верховной Рады обращал внимание, что сам проект кодекса содержит почти 2 тысячи статей, поэтому в среднем на одну статью приходится около 7–8 поправок.

По его словам, подавляющее большинство поправок подали трое-четверо народных депутатов — как отдельно, так и в соавторстве.

«Понятно, что это попытка заблокировать рассмотрение проекта во втором чтении. В парламентском мире это называется филибастером», — заявил Стефанчук.

В то же время он подчеркивал, что другие народные депутаты подали конструктивные предложения в значительно меньшем количестве, которые будет рассматривать профильная рабочая группа.

Кроме того, по словам спикера парламента, продолжается работа с общественными объединениями, профессиональными ассоциациями и другими сообществами, которые высказали свои замечания к тексту проекта.

«Некоторые из них отражены, в частности, и в моих поправках к проекту Гражданского кодекса», — добавил Руслан Стефанчук.

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