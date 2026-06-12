За продажу клубники во дворе возле многоэтажек можно получить штраф

Продажа ягод в неустановленных местах может стать основанием для штрафа, а в отдельных случаях — и конфискации товара.

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С наступлением лета в Украине традиционно возрастает количество случаев стихийной торговли овощами, фруктами, ягодами и бахчевыми культурами. Такую продукцию нередко продают возле автомобильных дорог, станций метро, рынков и в других местах, не предназначенных для осуществления торговли. В то же время за продажу товаров в неустановленных местах законодательство предусматривает административную ответственность, а судебная практика свидетельствует о регулярном применении статьи 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В сезон клубники и черешни стихийная торговля нередко ведется прямо возле многоэтажек — рядом с подъездами, на тротуарах и придомовых территориях. Вместе с тем такие места обычно не относятся к официально определенным местам для торговли, что может стать основанием для составления административного протокола, наложения штрафа, а в отдельных случаях — и конфискации товара.

Где чаще всего фиксируют стихийную торговлю

Стихийная торговля чаще всего осуществляется возле автомобильных дорог, рынков, станций метро, остановок общественного транспорта, на тротуарах, площадях и в других местах с большим потоком людей.

В то же время такие места в большинстве случаев не относятся к официально определенным местам для торговли, поэтому продажа товаров там может считаться нарушением требований законодательства.

Какой штраф грозит за торговлю в неустановленном месте

Ответственность за торговлю в неустановленных местах предусмотрена статьей 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, часть первая статьи 160 КУоАП устанавливает ответственность за торговлю с рук в городах на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и других неустановленных местах. Санкция статьи предусматривает штраф от одного до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 до 119 гривен, с возможной конфискацией предметов торговли либо без таковой.

Если же речь идет о продаже промышленных товаров в неустановленных местах, часть вторая статьи 160 КУоАП предусматривает штраф от шести до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан — от 102 до 255 гривен — с конфискацией предметов торговли.

Почему к такой торговле возникают претензии

Торговля продуктами питания в неустановленных местах привлекает внимание контролирующих органов не только из-за нарушения правил благоустройства или торговли.

При реализации пищевых продуктов важное значение имеют условия хранения, соблюдение санитарных норм и требований безопасности пищевых продуктов. Особенно актуальным этот вопрос становится в летний период, когда из-за высоких температур продукция может быстрее портиться.

Именно поэтому органы местного самоуправления и правоохранители регулярно проводят мероприятия по выявлению фактов стихийной торговли.

Судебная практика по торговле в неустановленных местах

Суды регулярно рассматривают дела об административных правонарушениях, связанных с торговлей в неустановленных местах. В то же время последствия для нарушителей могут различаться в зависимости от обстоятельств конкретного дела.

Так, 3 июня 2026 года Шевченковский районный суд города Киева по делу №761/17419/26 признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 160 КУоАП.

Суд установил, что мужчина осуществлял продажу мясной продукции на улице Загоровской в Киеве в месте, не определенном для осуществления торговли. Факт правонарушения подтверждался протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции, протоколом выявления, осмотра и изъятия, фотоматериалами и другими доказательствами.

По результатам рассмотрения дела суд наложил на нарушителя штраф в размере одного необлагаемого минимума доходов граждан — 17 гривен. Кроме того, в соответствии со статьей 40-1 КУоАП и Законом Украины «О судебном сборе», с него был взыскан судебный сбор в сумме 665,60 гривны.

В то же время по другому делу Деснянский районный суд города Киева 5 июня 2026 года рассмотрел материалы в отношении лица, которое осуществляло торговлю овощами с рук на проспекте Красной Калины в Киеве. Суд признал наличие состава административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 160 КУоАП.

Вместе с тем, учитывая характер правонарушения, степень вины, личность нарушителя, его возраст и материальное положение, суд применил положения статьи 22 КУоАП о малозначительности правонарушения. Лицо было освобождено от административной ответственности, а производство по делу закрыто с объявлением устного замечания.

Таким образом, практика свидетельствует, что за торговлю в неустановленных местах лицо могут как оштрафовать, так и освободить от административной ответственности по малозначительности. В то же время сам факт продажи товаров в местах, не определенных для торговли, может стать основанием для составления административного протокола и рассмотрения дела судом.

Можно ли устанавливать торговые точки без разрешения

Законодательство также не позволяет самовольно организовывать места для торговли с использованием автомобилей, прицепов, тележек, лотков, столов и других временных конструкций в местах, не определенных для этого.

Такие требования распространяются как на граждан, так и на субъектов хозяйствования. Для осуществления торговли необходимо использовать места, определенные органами местного самоуправления или администрацией рынка.

Где можно законно продавать продукцию

Реализовывать овощи, фрукты, ягоды, бахчевые культуры и другую продукцию законно можно на рынках, ярмарках и в других специально отведенных для этого местах.

Такие площадки создаются с учетом требований законодательства по организации торговли, а также обеспечивают надлежащие условия для хранения и реализации товаров.

Таким образом, продажа арбузов, кукурузы, ягод, фруктов или другой продукции возле дороги, станции метро либо в других неустановленных местах может стать основанием для привлечения к административной ответственности по статье 160 КУоАП. Практика судов свидетельствует, что такие дела регулярно рассматриваются судами, а к нарушителям применяются предусмотренные законом меры административного воздействия.

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