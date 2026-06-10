За объявление «куплю волосы» могут выписать штраф 5100 гривен: где нельзя клеить листовки

Обычная листовка с рекламой услуг или поиском клиентов может привести к штрафу.

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Обычное бумажное объявление с надписью «куплю волосы», «ремонт квартир» или «репетитор» может обернуться штрафом. В Украине действуют законодательные ограничения относительно размещения рекламы и объявлений в общественных местах, а самовольное расклеивание листовок на столбах, остановках или других объектах благоустройства может расцениваться как нарушение установленных правил. Ответственность грозит не только крупным рекламодателям, но и гражданам и предпринимателям, которые распространяют объявления в не предназначенных для этого местах.

Где запрещено размещать рекламу и объявления

В Украине запрещено размещать рекламу и рекламные средства на элементах контактной сети, а также на средствах и оборудовании наружного освещения.

Соответствующий запрет содержится в статье 8 Закона Украины «О рекламе». Законодательство прямо определяет, что опоры наружного освещения, поддерживающие и другие элементы контактной сети не могут использоваться для размещения рекламных материалов.

Даже если речь идет о небольшом объявлении об оказании услуг, поиске клиентов или покупке товаров, его размещение на столбах или других объектах инфраструктуры может считаться нарушением законодательства.

Что говорит Закон «О рекламе»

Статья 8 Закона Украины «О рекламе» предусматривает:

«Размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения запрещается».

Таким образом, расклеивание рекламных объявлений на электроопорах, опорах освещения, конструкциях контактной сети троллейбусов или трамваев и других подобных объектах является нарушением требований законодательства.

Какой штраф предусмотрен за незаконное размещение рекламы

К распространителям рекламы, которые нарушили установленный порядок ее размещения, могут применяться штрафные санкции.

В соответствии с частью четвертой статьи 27 Закона Украины «О рекламе», за нарушение порядка распространения и размещения рекламы налагается штраф в размере пятикратной стоимости распространенной рекламы.

Если стоимость рекламы установить невозможно, на нарушителя может быть наложен штраф в размере до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. В настоящее время это составляет до 5100 гривен.

Кроме того, за нарушение правил благоустройства населенных пунктов может наступать административная ответственность по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает штраф:

для граждан — от 340 до 1360 гривен;

для должностных лиц, физических лиц-предпринимателей и субъектов предпринимательской деятельности — от 850 до 1700 гривен.

Могут ли штрафовать за объявления на столбах и остановках

Да. Если объявление размещено на столбе, остановке общественного транспорта, заборе, фасаде здания или другом объекте благоустройства без предусмотренного разрешения либо вне специально отведенных мест, это может считаться нарушением правил благоустройства населенного пункта.

Кроме требований Закона Украины «О рекламе», в городах и общинах действуют местные правила благоустройства, которые запрещают самовольное размещение объявлений и рекламных материалов в неустановленных местах.

Что стоит знать гражданам и предпринимателям

Специалисты подчеркивают, что даже небольшое объявление о продаже товаров, оказании услуг или поиске клиентов может стать основанием для привлечения к ответственности, если оно размещено с нарушением требований законодательства.

Поэтому перед размещением рекламы или объявлений стоит убедиться, что для этого используется специально отведенное место, а способ распространения соответствует требованиям законодательства и правилам благоустройства соответствующей общины.

Какие изменения относительно штрафов за рекламу предлагают в Верховной Раде

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14346 относительно штрафов за нарушение законодательства о рекламе. Документ предусматривает приведение Закона Украины «О рекламе» в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре».

В частности, предлагается уточнить порядок применения штрафов и закрепить, что решения Госпродпотребслужбы об их наложении являются административными актами, которые принимаются в соответствии с требованиями Закона Украины «Об административной процедуре».

Авторы законопроекта отмечают, что изменения должны унифицировать процедуры привлечения нарушителей к ответственности и согласовать действующие нормы рекламного законодательства с общими правилами административной процедуры.

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