Может ли закон о госбюджете изменять порядок выплаты военных пенсий — дело рассматривает КСУ

Конституционный Суд проверяет нормы, которые ввели особый порядок выплаты пенсий лицам, уволенным с военной службы.

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Великая палата Конституционного Суда Украины рассматривает дело о соответствии Конституции Украины отдельных положений Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и постановления Кабинета Министров, которыми определен особый порядок выплаты пенсий отдельным категориям лиц в период военного положения. С соответствующим конституционным представлением в КСУ обратился Верховный Суд.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу – судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак сообщил, что заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие статьям 19, 46, 92 Конституции Украины статью 46 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» от 19 ноября 2024 года № 4059–ІХ, а также постановление Кабинета Министров Украины «Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения» от 3 января 2025 года № 1 с изменениями в части ограничения размера пенсии лицам, которым такая пенсия назначена (пересчитана) в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» от 9 апреля 1992 года № 2262–ХІІ с изменениями.

Согласно статье 46 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» от 19 ноября 2024 года № 4059–ІХ в 2025 году в период действия военного положения пенсии, назначенные (пересчитанные) в соответствии, в частности, с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» от 9 апреля 1992 года № 2262–ХІІ с изменениями (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством), размер которых (пенсионной выплаты) превышает десять прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность, выплачиваются с применением к сумме превышения коэффициентов в размерах и порядке, определенных Кабинетом Министров Украины.

Постановлением Кабинета Министров Украины установлено, что в период военного положения в 2025 году пенсии (пенсионные выплаты), назначенные (пересчитанные) в соответствии, в частности, с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» от 9 апреля 1992 года № 2262–ХІІ с изменениями (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством), размер которых превышает 10 размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность, выплачиваются с применением коэффициентов к соответствующим суммам превышения (абзацы первый – шестой пункта 1 Постановления Кабинета Министров Украины). Кроме того, определены особенности применения коэффициентов для лиц, пенсии которым назначены (пересчитаны) в соответствии с актами законодательства, указанными в абзаце первом пункта 1 Постановления Кабинета Министров Украины, и которые имеют право на пенсию в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», у которых размер пенсии исчислен в соответствии с частью первой статьи 27, абзацем вторым части первой статьи 28 и статьей 29 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (абзац седьмой пункта 1 Постановления Кабинета Министров Украины). Кроме того, установлено, что в период военного положения в 2025 году коэффициенты, определенные пунктом 1 Постановления Кабинета Министров Украины, к пенсиям (пенсионным выплатам) в предусмотренных случаях не применяются (пункт 2).

В конституционном представлении Верховный Суд обосновывает неконституционность отдельных предписаний статьи 46 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» от 19 ноября 2024 года № 4059–ІХ и Постановления Кабинета Министров Украины, в частности, с учетом: особой социальной защиты военнослужащих, в том числе пенсионеров; особого, четко определенного в Конституции Украины, предмета регулирования законом о Государственном бюджете Украины, что исключает внесение им изменений, приостановление действия или отмену других законов (отмену, изменение объема прав, льгот, компенсаций, гарантий и т.д., предусмотренных другими законами); допустимости делегирования Верховной Радой Украины Кабинету Министров Украины полномочий урегулировать отношения в сфере социальной защиты исключительно в пределах, определенных Конституцией Украины.

Судья-докладчик также сообщил, что для обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Великой палатой Конституционного Суда Украины обоснованного решения он направил запросы, в частности, Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Национальному юридическому университету имени Ярослава Мудрого, другим научным и учебным заведениям. О содержании высказанных позиций судьи будут проинформированы на закрытой части пленарного заседания.

Исследовав материалы дела, Великая палата КСУ перешла к закрытой части пленарного заседания.

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