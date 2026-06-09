Чи може закон про держбюджет змінювати порядок виплати військових пенсій — справу розглядає КСУ

Конституційний Суд перевіряє норми, які запровадили особливий порядок виплати пенсій особам, звільненим з військової служби.

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Велика палата Конституційного Суду України розглядає справу щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» та постанови Кабміну, якими визначено особливий порядок виплати пенсій окремим категоріям осіб у період воєнного стану. Із відповідним конституційним поданням до КСУ звернувся Верховний Суд.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі – суддя Конституційного Суду України Василь Лемак поінформував, що заявник звернувся до Конституційного Суду України із клопотанням перевірити на відповідність статтям 19, 46, 92 Конституції України статтю 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19 листопада 2024 року № 4059–ІХ, а також постанову Кабінету Міністрів України «Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану» від 3 січня 2025 року № 1 зі змінами у частині обмеження розміру пенсії особам, яким така пенсія призначена (перерахована) відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року № 2262–ХІІ зі змінами.

Згідно зі статтею 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19 листопада 2024 року № 4059–ІХ у 2025 році у період дії воєнного стану пенсії, призначені (перераховані) відповідно, зокрема, до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року № 2262–ХІІ зі змінами (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством), розмір яких (пенсійної виплати) перевищує десять прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, виплачуються із застосуванням до суми перевищення коефіцієнтів у розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України установлено, що у період воєнного стану у 2025 році пенсії (пенсійні виплати), призначено (перераховані) відповідно, зокрема, до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ від 9 квітня 1992 року № 2262–ХІІ зі змінами (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, установлених законодавством), розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, установленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються із застосуванням коефіцієнтів до відповідних сум перевищення (абзаци перший – шостий пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України). Крім того, визначено особливості застосування коефіцієнтів для осіб, пенсії яким призначено (перераховано) відповідно до актів законодавства, зазначених в абзаці першому пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України, та які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», в яких розмір пенсії обчислено відповідно до частини першої статті 27, абзацу другого частини першої статті 28 і статті 29 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (абзац сьомий пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України). Крім того, установлено, що у період воєнного стану у 2025 році коефіцієнти, визначені пунктом 1 Постанови Кабінету Міністрів України, до пенсій (пенсійних виплат) у передбачених випадках не застосовуються (пункт 2).

У конституційному поданні Верховний Суд обґрунтовує неконституційність окремих приписів статті 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19 листопада 2024 року № 4059–ІХ та Постанови Кабінету Міністрів України з огляду, зокрема, на: особливий соціальний захист військовослужбовців, у тому числі пенсіонерів; особливий, чітко визначений у Конституції України, предмет регулювання законом про Державний бюджет України, що унеможливлює внесення ним змін, зупинення дії чи скасування інших законів (скасування, зміна обсягу прав, пільг, компенсацій, гарантій тощо, передбачених іншими законами); допустимість делегування Верховною Радою України Кабінету Міністрів України повноважень унормовувати відносини у сфері соціального захисту виключно в межах, визначених Конституцією України.

Суддя-доповідач також повідомив, що для забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Великою палатою Конституційного Суду України обґрунтованого рішення він направив запити, зокрема, до Президента України, Верховної Ради України, Національного юридичний університет імені Ярослава Мудрого, інших наукових та навчальних закладів. Про зміст висловлених позицій буде поінформовано суддів на закритій частині пленарного засідання.

Дослідивши матеріали справи Велика палата КСУ перейшла до закритої частини пленарного засідання.

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