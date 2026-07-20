У Польщі побили 60-річного чоловіка, який заступився за українця в трамваї

Через травми потерпілий частково втратив пам'ять.

Фото: Adobe Stock

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У польському місті Познань троє невідомих напали на 60-річного чоловіка, який заступився за українця в трамваї. Інцидент стався 17 липня, пише Rzeczpospolita.

Чоловік їхав у трамваї та побачив, як троє поляків викрикували образи на адресу українця. Коли 60-річний поляк зробив їм зауваження та заступився за хлопця, зловмисники почали конфлікт і з ним.

Зловмисники витягли чоловіка на зупинці та побили його. Через травми потерпілий частково втратив пам’ять. Наступного дня разом із дружиною він звернувся до правоохоронців.

Наразі поліція допитала свідків, вилучила відео з камер відеоспостереження на зупинці та намагається ідентифікувати нападників.

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