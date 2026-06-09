КСУ рассматривает дело относительно прожиточного минимума 2102 грн для определения должностного оклада судьи

КСУ проверяет положения законов о Госбюджете, которыми для определения базового размера должностного оклада судьи установлен показатель 2102 грн.

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Большая палата Конституционного Суда Украины начала рассмотрение дела о конституционности положений законов о Государственном бюджете Украины на 2022–2025 годы, которыми для определения базового размера должностного оклада судьи предусмотрен отдельный прожиточный минимум в размере 2102 гривен. Соответствующее конституционное представление в КСУ внес Верховный Суд.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Александр Петришин сообщил, что Верховный Суд обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие статьям 6, 8, части первой статьи 126, статье 130 Конституции Украины абзац пятый статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», абзац пятый статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год», абзац пятый статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», абзац пятый части первой статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

Как отметил судья-докладчик, предметом конституционного контроля по этому делу являются нормы законов о Государственном бюджете Украины относительно установления в 2022–2025 годах прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, в размере 2102 гривен.

По результатам анализа конституционного представления и приложенных к нему материалов усматривается следующее.

Субъект права на конституционное представление указывает, что с 2021 года и по настоящее время законами о Государственном бюджете Украины на соответствующие годы одновременно с установлением прожиточных минимумов, в том числе для трудоспособных лиц, законодатель ввел новый вид прожиточного минимума — прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи. В частности, с 1 января 2025 года действуют два вида прожиточного минимума для трудоспособных лиц — общий в размере 3028 грн и специальный — 2102 грн, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи.

Верховный Суд отмечает, что в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» для определения размера судейского вознаграждения во внимание может приниматься только прожиточный минимум для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года. Соответственно, применение иной расчетной величины при определении размера должностного оклада судьи, отличной от той, которая определена специальным законом, не допускается.

Субъект права на конституционное представление считает, что вопреки нормам статей 6, 8, части первой статьи 126, статьи 130 Конституции Украины оспариваемые положения законов о Государственном бюджете Украины на 2022–2025 годы, которыми установлен с 1 января соответствующего календарного года прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, в размере 2102 гривен, фактически изменяют правовое регулирование вопросов судейского вознаграждения, определенное специальным законодательным актом — Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Судья также проинформировал, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела будут подготовлены аналитические, справочно-информационные материалы по вопросам конституционного производства и приняты меры, направленные на выяснение научных подходов к вопросам, возникающим в данном конституционном производстве.

Большая палата КСУ исследовала материалы дела в открытой части пленарного заседания и перешла к закрытой части.

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