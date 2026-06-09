КСУ проверяет конституционность уплаты судебного сбора за обжалование действий государственных и частных исполнителей

КСУ рассматривает дело о взимании судебного сбора за обращение в суд с целью обеспечения исполнения судебного решения, вступившего в законную силу.

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Конституционный Суд Украины рассматривает дело о конституционности норм Закона «О судебном сборе» в части взимания судебного сбора за обращение в административный суд в спорах, связанных с обжалованием решений, действий или бездействия государственных и частных исполнителей при исполнении судебных решений, вступивших в законную силу.

Большая палата Конституционного Суда Украины в открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривала дело по конституционному представлению Верховного Суда.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Алла Олейник изложила содержание конституционного представления и обоснование автора ходатайства. Судья сообщила, что Верховный Суд просит проверить на соответствие Конституции Украины часть вторую статьи 3, подпункты 1, 2 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе» от 8 июля 2011 года № 3674–VI.

В части второй статьи 3 Закона определен перечень исковых заявлений, иных заявлений, ходатайств, апелляционных и кассационных жалоб, за подачу которых судебный сбор не взимается.

В подпунктах 1, 2 пункта 3 части второй статьи 4 Закона установлены ставки судебного сбора за подачу в административный суд административного иска и апелляционной жалобы на решение суда, заявления о присоединении к апелляционной жалобе на решение суда, заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Обосновывая утверждение о неконституционности оспариваемых положений Закона, субъект права на конституционное представление отмечает, что за подачу иска в порядке статьи 287 Кодекса административного судопроизводства Украины и за подачу апелляционной или кассационной жалобы на определение суда, принятое по результатам рассмотрения такого иска, взимается судебный сбор в соответствии с Законом.

Часть первая статьи 287 КАС устанавливает право, в частности, участников исполнительного производства обратиться в административный суд с исковым заявлением относительно неправомерных действий или бездействия государственного или частного исполнителя.

Судья проинформировала, что вывод Кассационного административного суда в составе Верховного Суда стал основанием для внесения Верховным Судом конституционного представления. Предметом кассационного обжалования было определение суда апелляционной инстанции о возврате апелляционной жалобы в связи с неуплатой судебного сбора по поводу обжалования решения органа государственной исполнительной службы, порядок рассмотрения которого определен статьей 287 КАС.

В контексте этого дела спорным был вопрос об уплате судебного сбора за подачу апелляционной жалобы на определение суда первой инстанции, которым возвращено исковое заявление по основаниям неуплаты судебного сбора за подачу искового заявления в порядке статьи 287 КАС.

Верховный Суд отмечает, что после принятия Конституционным Судом Украины Решения от 13 мая 2024 года № 6-р(ІІ)/2024 за обжалование решений, действий или бездействия государственных/частных исполнителей в гражданском судопроизводстве сбор не взимается. Вместе с тем за обращение в суд с иском в порядке статьи 287 КАС и за апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, принятых по результатам рассмотрения такого иска, судебный сбор взимается в общем порядке в размерах, установленных статьей 4 Закона, что ставит в неравное положение истца/взыскателя в исполнительном производстве, в пользу которого принято решение суда в порядке административного судопроизводства, по сравнению с истцом/взыскателем в исполнительном производстве по исполнению решения суда, принятого по правилам гражданского или хозяйственного судопроизводства.

Также Верховный Суд обратил внимание на размер ставок судебного сбора, а именно, в подпункте 1 пункта 3 части второй статьи Закона речь идет об иске вообще и не уточняется предмет спора.

Субъект права на конституционное представление считает, что в подпункте 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона словосочетание «на определение суда» имеет обобщающий характер и не различает определения (не содержит исключений и оговорок), за обжалование которых не подлежит уплате судебный сбор.

Ссылаясь на нормы Конституции Украины, юридические позиции Конституционного Суда Украины, Верховный Суд пришел к выводу о наличии признаков несоответствия оспариваемых положений Закона, которые делают возможным взимание с взыскателя в исполнительном производстве по исполнению судебного решения, принятого в его пользу, судебного сбора за подачу административного иска, апелляционной/кассационной жалобы по делам относительно решений, действий или бездействия органа государственной исполнительной службы, частного исполнителя в порядке статьи 287 КАС, части первой статьи 8, частям первой, второй статьи 55, статье 129-1 Конституции Украины, поскольку ограничивают право на справедливый суд.

«Учитывая конституционный принцип обязательности судебного решения, закрепленный в пункте 9 части второй статьи 129 Конституции Украины, лицо, в пользу которого принято судебное решение, не должно уплачивать судебный сбор за обращение в суд с требованием обеспечить исполнение судебного решения (установление судебного контроля), вступившего в законную силу», – отмечает Верховный Суд.

Судья-докладчик проинформировала, что для обеспечения полноты рассмотрения дела были направлены запросы в органы государственной власти, научные учреждения, членам Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины с просьбой предоставить юридический анализ вопросов, поднятых в конституционном представлении.

Исследовав материалы дела в открытой части, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения вопросов, связанных с конституционным производством.

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