Штрафи за рекламу по-новому: Держпродспоживслужба працюватиме за адмінпроцедурою

18:00, 2 січня 2026
В Україні пропонують змінити порядок накладення штрафів за порушення реклами.
В Україні пропонують внести зміни до Закону України «Про рекламу», якими пропонується виключити частини норми про штрафи за рекламу та привести Закон «Про рекламу» у відповідність із Законом «Про адміністративну процедуру»Йдеться про проєкт закону 14346 

Автори законопроєкту пояснюють, що відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про рекламу» у редакції, що набрала чинності 8 травня 2025 року, у разі порушення вимог цієї статті рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у розмірі десятикратної мінімальної заробітної плати, встановленої на момент вчинення порушення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Накладення штрафу здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України. При цьому рішення Держпродспоживслужби про накладання штрафу є адміністративним актом відповідно до Закону України «Про адміністративну процедуру», і порядок його прийняття вже визначено цим законом. 

У пояснювальній записці зазначається, що прийняття Закону дозволить узгодити положення Закону України «Про рекламу» з вимогами Закону України «Про адміністративну процедуру». Реалізація Закону не матиме впливу на розвиток регіонів, спроможність територіальних громад, ринок праці, рівень зайнятості населення, громадське здоров’я, стан навколишнього середовища та використання природних ресурсів. Водночас Закон матиме вплив на ринкове середовище та забезпечення захисту прав і інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави. 

