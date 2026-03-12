У Києві дозволили літні майданчики біля кафе вже з 15 березня — які є обмеження

Порушення встановлених вимог, зокрема створення перешкод для проходу, є підставою для вжиття відповідних заходів реагування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві погодили розміщення літніх майданчиків біля закладів харчування у форматі вуличних меблів із 15 березня.

Як пояснили у Департаменті територіального контролю міста Києва, формат вуличних меблів не передбачає встановлення додаткових конструкцій – помостів, огорож, навісів чи інших елементів, які змінюють простір навколо закладу чи створюють перешкоди для пішоходів. Йдеться про розміщення столів, стільців та інших елементів вуличних меблів, які дають змогу закладам громадського харчування обслуговувати відвідувачів надворі з дотриманням вимог міського благоустрою.

У Департаменті зазначають, що таке рішення дає змогу закладам громадського харчування почати сезон роботи літніх майданчиків уже із середини березня.

Водночас розміщення літніх майданчиків має здійснюватися з урахуванням інтересів мешканців міста, вимог безпеки та збереженням впорядкованості міського середовища. Столики, стільці та інші елементи вуличних меблів не повинні перешкоджати руху пішоходів, обмежувати доступ до інженерних мереж або створювати незручності для користувачів міського простору.

Порушення встановлених вимог, зокрема створення перешкод для проходу, є підставою для вжиття відповідних заходів реагування: видачі приписів про усунення порушень, а в разі їх невиконання – складання адміністративних матеріалів відповідно до статті 152 КУпАП та демонтажу розміщених елементів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.