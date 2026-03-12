В Україні прогнозують різке подорожчання молочних продуктів: у чому причина

Ближче до Великодня молоко може суттєво подорожчати.

В Україні до кінця березня 2026 року очікується підвищення цін на молочні продукти. Подорожчання може сягнути приблизно 12%. Про це повідомив аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка.

За його словами, на формування нових цін впливають одразу кілька чинників: зростання витрат на логістику, активізація експорту, труднощі в аграрних господарствах, а також скорочення поголів’я молочної худоби.

Усі ці фактори поступово відображатимуться на вартості продукції. Станом на березень 2026 року середня ціна пляшки молока в Україні становить близько 60 гривень.

Водночас на українському ринку дорожчають і овочі. Зокрема, помітно зросли ціни на популярні серед споживачів огірки, а також моркву. Підвищилась і вартість часнику, який зараз продається приблизно по 115–125 грн за кілограм, сказав аналітик у коментарі РБК-Україна.

Серед овочевої продукції найбільше пропозиції спостерігається на білокачанну капусту, яка коштує приблизно 10–12 грн/кг. Також частіше на ринку з’являються цибуля (близько 68 грн/кг) та картопля (приблизно 10–14 грн/кг).

Окрім того, у продажу вже є молода картопля, яку постачають з Єгипту та тепличних господарств південних регіонів України.

У фруктовому сегменті найбільшою популярністю користуються яблука українського та іранського походження. Їхня пропозиція на ринку зростає, а ціни тримаються в межах 30–45 грн за кілограм.

За даними Держстату, у лютому 2026 року споживчі ціни в Україні підвищилися на 1%. Найбільше подорожчання зафіксували саме у категорії овочів та послуг мобільного зв’язку. Базова інфляція становила 0,7%, а у річному вимірі — 7%.

