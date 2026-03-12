  1. У світі
У пустелі Сахара несподівано випав сніг — температура опустилася нижче нуля, фото

21:54, 12 березня 2026
Пустеля Сахара вкрилася снігом після різкого зниження температури.
У пустелі Сахара несподівано випав сніг — температура опустилася нижче нуля, фото

21:54, 12 березня 2026
Фото: The Sun
В Алжирі у пустелі Сахара зафіксували рідкісний снігопад після різкого зниження температури нижче нуля. Незвичайне природне явище перетворило знамениті помаранчеві піщані дюни на білий зимовий пейзаж, пише TheSun.

Незвичайні кадри були зроблені в Алжирі, де температура опустилася нижче нуля.

Знамениті помаранчеві піщані дюни стали білими, коли мороз накрив місто Айн-Сефра — населений пункт, який називають «Брамою пустелі». Він розташований на північному краю Сахари біля передгір’їв Атлаських гір.

Вважається, що це лише сьомий випадок снігопаду в цьому регіоні за останні чотири десятиліття. До 2016 року подібне явище в місті Айн-Сефра фіксували лише один раз — у 1979 році.

Попри ефектні пейзажі, сніг у пустелі протримався недовго — він почав танути майже одразу після випадіння. Температура в регіоні опускалася приблизно до –3°C, що різко контрастує зі звичайною спекою, коли температура може перевищувати 50°C.

Подібні незвичайні погодні явища раніше також спостерігалися в інших країнах Близького Сходу, зокрема в Саудівській Аравії, Лівані, Сирії та Ірані.

Для місцевих жителів і мандрівників сніг у пустелі став справжньою рідкісною подією — деякі навіть влаштовували зимові ігри.

Фото: The Sun

