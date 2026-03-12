  1. В Україні

Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі, які були затримані в Угорщині — фото

21:03, 12 березня 2026
Після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання.
Фото: facebook.com/oschadbank
У четвер, 12 березня, інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, вже передані представникам банку та українським дипломатам. Про це банк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Авто, як і частина особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади, нарешті повернуті Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV) законним власникам.

Ощадбанк висловлює вдячність Міністерству закордонних справ України, Посольству України в Угорщині та Міністерству внутрішніх справ України за сприяння у поверненні майна банку та його співробітників», - йдеться у заяві.

Також там додали, що після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання. Юридичні представники Ощадбанку на місці провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей.

«Після повернення автомобілів в Україну буде зроблена оцінка завданих збитків.

Водночас, грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.

Ощадбанк продовжить послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку. Певний перелік юридичних кроків вже здійснено.

Ощад наполягає на легальності здійснення перевезень у відповідності зі всіма нормами міжнародного права та законності своїх прав на вилучені грошові кошти і цінності», - додали у банку.

Фото: facebook.com/oschadbank

Як раніше писала «Судово-юридична газета», інкасаторів Ощадбанку, яких раніше затримали у Будапешті, вже зустріли на кордоні — вони повернулися на територію України. Однак, як повідомила пресслужба банку, транспорт і майно банку досі залишаються затриманими.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що угорська влада «фактично взяла в заручники сімох громадян України» — працівників державного Ощадбанку під час перевезення готівки між Австрією та Україною. 

Національна поліція повідомила про відкриття кримінальних проваджень за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.

Додамо, голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що зараз зосереджуються всі зусилля на тому, щоб подібний інцидент отримав належну правову оцінку та відповідь від європейської спільноти.

Україна Угорщина

