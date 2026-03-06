  1. В Україні
Угорщина фактично взяла в заручники 7 інкасаторів Ощадбанку з грошима та золотом – Сибіга

08:12, 6 березня 2026
У Будапешті зупинили автомобілі Ощадбанку, що перевозили валюту і банківські метали в межах міжнародної угоди з австрійським банком, місце перебування співробітників банку наразі невідоме.
Угорщина фактично взяла в заручники 7 інкасаторів Ощадбанку з грошима та золотом – Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада «фактично взяла в заручники сімох громадян України» — працівників державного Ощадбанку — під час перевезення готівки між Австрією та Україною.

За словами Сибіги, інцидент стався в Будапешті. Він зазначив, що українців утримують без пояснення причин, а їхній стан і можливість зв’язку з ними наразі невідомі. Працівники банку керували двома інкасаторськими автомобілями, які прямували транзитом між Австрією та Україною та перевозили готівку в межах регулярного обслуговування між державними банками.

Глава МЗС заявив, що фактично йдеться про захоплення заручників і викрадення коштів. За його словами, якщо це та сама «сила», про яку раніше говорив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, то це «сила злочинного угруповання». Сибіга назвав ситуацію державним тероризмом і рекетом.

«Ми вже надіслали офіційну ноту з вимогою негайно звільнити наших громадян. Ми також звернемося до Європейського Союзу із закликом дати чітку правову оцінку незаконним діям Угорщини – захопленню заручників та пограбуванню», – додав міністр.

У пресслужбі Ощадбанку повідомили: «5 березня 2026 року, два автомобіля інкасаторської служби Ощадбанку, які супроводжувались 7 співробітниками бригади інкасації, були безпідставно затримані в Угорщині при здійсненні регулярного перевезення іноземноі валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. Відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі Ощадбанку наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України. Місце перебування співробітників Ощадбанку наразі невідоме».

В Ощадбанку зазначили, що перевезення коштів і цінностей здійснювалося в межах міжнародної угоди з Райффайзен Банком Австрія. Вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.

За даними банку, у затриманих автомобілях перебували цінності на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.

Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників і повернення майна до України. Керівництво банку перебуває у контакті з Міністерством закордонних справ України та правоохоронними органами для координації подальших дій.

Додамо, Національний банк України відреагував на ситуацію із захопленням інкасаторських автомобілів Ощадбанку та незаконним утриманням співробітників інкасаторської бригади на території Угорщини. У заяві НБУ наголошується: «Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу».

