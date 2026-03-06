У США дедалі більше штатів розглядають питання ліцензування юристів без складання іспиту

Ініціатива пов’язана з браком юристів у сфері публічної служби та в сільських районах.

Фото: reuters.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Штати Коннектикут і Нью-Мексико приєдналися до дедалі більшої кількості штатів США, які пропонують або розглядають можливість отримання адвокатської ліцензії без складання традиційного бар-іспиту. Це відбувається на тлі занепокоєння через дефіцит юристів, які працюють у сфері публічної служби та в сільських громадах, пише Reuters.

Фонд адвокатури Коннектикуту цього місяця створив робочу групу з альтернативного ліцензування, щоб сформувати систему підготовки юристів, які прагнуть працювати у сфері публічної служби. Група вивчатиме програми інших штатів, які дозволяють випускникам юридичних факультетів отримувати ліцензію після роботи під наглядом досвідченого юриста або після оцінювання їхньої практичної юридичної роботи.

Верховний суд штату Нью-Мексико також сформував комітет для розробки шляху ліцензування через практику під наглядом. Очікується, що остаточний звіт буде підготовлений пізніше цієї весни. За цією моделлю випускники юридичних факультетів отримуватимуть умовну ліцензію на практику під наглядом, після чого подаватимуть свої роботи до Ради екзаменаторів адвокатури Нью-Мексико для повного допуску до професії.

Такі ініціативи відображають зростаючий скептицизм щодо того, що традиційний бар-іспит є найкращим або єдиним способом оцінити готовність випускників до юридичної практики. Значна частина критики походить від прихильників розширення доступу до правової допомоги для бідних і малозабезпечених громад.

Згідно зі звітом Legal Services Corporation за 2025 рік, 41% округів США є так званими «юридичними пустелями», де мешканці мають дуже обмежений доступ до адвокатів або взагалі не мають можливості отримати юридичну допомогу.

«Це можливість узгодити процедуру ліцензування з реаліями юридичної практики та водночас безпосередньо реагувати на добре задокументовані проблеми доступу до правосуддя», — заявив декан Школи права Університету Коннектикуту та співголова робочої групи Браян Галіні.

Рух за реформу ліцензування фактично розпочався у 2023 році, коли штат Орегон запровадив альтернативний шлях отримання ліцензії через юридичне стажування для випускників юридичних факультетів без складання бар-іспиту.

У 2024 році штат Вашингтон запровадив подібну модель. Того ж року Аризона започаткувала програму, яка дозволяє випускникам юридичних факультетів, що не склали бар-іспит, отримати ліцензію через програму розвитку практичних навичок.

У 2025 році Південна Дакота запровадила пілотну програму, що дозволяє обмеженій кількості місцевих випускників юридичних факультетів отримувати ліцензію без бар-іспиту після роботи під наглядом, за умови, що вони зобов’яжуться працювати у сфері публічної служби. Минулого року Юта також запустила альтернативний шлях ліцензування через практику під наглядом.

Водночас штати Делавер і Міннесота наразі вивчають можливість запровадження альтернатив до бар-іспиту.

Проте такі програми поки що не набули значного поширення у великих штатах, де організація нагляду за великою кількістю випускників юридичних факультетів може стати складним завданням. Деякі прихильники традиційного бар-іспиту наголошують, що цей тест десятиліттями успішно перевіряє професійну компетентність нових юристів.

У 2024 році Верховний суд Каліфорнії відхилив пропозицію щодо альтернативного шляху ліцензування, який дозволив би випускникам юридичних факультетів отримувати адвокатський статус після чотирьох-шести місяців роботи під наглядом досвідченого юриста та подання портфоліо юридичних робіт.

Суд зазначив, що така модель могла б спричинити «цілу низку етичних і практичних проблем».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.