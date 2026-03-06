Україна та Молдова домовилися про відновлення експорту м’яса птиці при певній умові

Відновлення експорту замороженого та охолодженого м’яса птиці відбудеться після перевірки безпечності продукції.

Представники Держпродспоживслужби України та Національного агентства з безпечності харчових продуктів Республіки Молдова провели робочу зустріч, присвячену оперативному відновленню експорту української м’ясної продукції до Молдови. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Під час конструктивного діалогу сторони обговорили технічні питання та погодили чіткий алгоритм дій, що дозволить відновити ринок для замороженого та охолодженого м’яса птиці за умови підтвердження його безпечності.

Для експорту продукції підприємства, які мають єврономер і закритий цикл виробництва, зможуть постачати м’ясо після проведення лабораторних досліджень 10 проб сироватки крові в лабораторіях ЄС. Після підтвердження відповідності безпечності стандартам буде дозволено експорт як замороженого, так і охолодженого м’яса птиці.

В подальшому між компетентними органами двох країн погодять умови та частоту проведення додаткових лабораторних досліджень. Україна вже відібрала репрезентативні зразки та направила їх до лабораторії ЄС, демонструючи готовність діяти прозоро та оперативно.

За підсумками перемовин сторони висловили взаємну подяку за професійну співпрацю та прямий діалог, підкресливши, що партнерська взаємодія є запорукою довіри та стабільного розвитку торгівлі безпечною харчовою продукцією.

