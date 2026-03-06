  1. В Україні
Нацбанк вимагає офіційних пояснень від Угорщини та звільнення інкасаторів Ощадбанку

08:38, 6 березня 2026
У НБУ заявили про зникнення зв’язку із сімома працівниками інкасації та наполягають на їхньому негайному звільненні.
Нацбанк вимагає офіційних пояснень від Угорщини та звільнення інкасаторів Ощадбанку
Фото: НБУ
Національний банк України відреагував на ситуацію із захопленням інкасаторських автомобілів Ощадбанку та незаконним утриманням співробітників інкасаторської бригади на території Угорщини.

За інформацією Ощадбанку, 5 березня два автомобілі інкасаторської служби були затримані представниками правоохоронних органів Угорщини. У складі бригад перебували сім працівників банку.

У НБУ зазначили, що наразі місцезнаходження інкасаторів невідоме, а мобільний зв’язок із ними відсутній. Водночас, згідно з даними GPS, автомобілі Ощадбанку можуть перебувати у центрі Будапешта.

Інкасаторські бригади виконували чергове перевезення значного обсягу іноземної валюти та банківських металів. Операція здійснювалася відповідно до міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ «Ощадбанк».

Як зазначили в Нацбанку, вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинними європейськими митними процедурами.

У заяві НБУ наголошується, що українська сторона вимагає від влади Угорщини негайно звільнити громадян України, надати офіційне пояснення причин їхнього затримання, а також повідомити про місце перебування інкасаторських автомобілів і відповідного вантажу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада «фактично взяла в заручники сімох громадян України». Додамо, що за даними «Ощадбанку», у затриманих автомобілях перебували цінності на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
