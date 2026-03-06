  1. Суспільство

6 березня – яке сьогодні свято та головні події

09:22, 6 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
6 березня у світі відзначають Європейський день праведників та Всесвітній день молитви.
6 березня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: Info News
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

6 березня у світі відзначають кілька міжнародних та пам’ятних дат. Серед них — Європейський день праведників, Всесвітній день відключення, також відомий як День виключених гаджетів, Всесвітній день молитви та Всесвітній день боротьби з лімфедемою.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Цього дня також згадують важливі події новітньої історії України. У 2022 році Указом Президента України №111/2022 почесне звання «Місто-герой України» було присвоєно містам Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон і Чернігів.

Важливі історичні події

6 березня пов’язане з низкою подій у світовій та українській історії:

У 1902 році було засновано футбольний клуб «Реал Мадрид».

У 1913 році в пресі вперше згадали слово «джаз».

У 1918 році Українська Центральна Рада проголосила адміністративну реформу Української Народної Республіки, поділивши її територію на 32 землі.

У 1939 році в Києві відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку з нагоди 125-ї річниці від дня народження поета.

У 1991 році було засновано Національний олімпійський комітет України.

У 1992 році розпочався розіграш першого чемпіонату з футболу незалежної України.

У 2003 році Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний гімн України».

Церковне свято

За церковним календарем 6 березня вшановують пам’ять 42 мучеників із міста Амморея, а також святого Костянтина та його матері Олени.

Історія 42 мучеників пов’язана з війною між грецьким імператором Феофілом і сарацинами. Під час облоги візантійського міста Амморея сарацини захопили в полон його захисників — 42 воїнів.

Серед них був і святий Костянтин, який відмовився від священницького сану, щоб стати воїном і захищати місто. Полонених піддавали катуванням, однак вони не зреклися християнської віри.

Іменини

Цього дня іменини відзначають Аркадій, Костянтин, Максим, Федір, Юліан та Олена.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд оновив процедури закупівлі БПЛА, РЕБ та боєприпасів

Кабмін вніс зміни до Порядку постачання та кодифікації товарів оборонного призначення

Галюцинації ШІ в суді: суд може відмовити у позові через фейкові посилання на постанови

Використання генеративного ШІ без людського контролю визнано виявом неналежного виконання обов’язків: позиція Верховного Суду щодо принципу human-in-the-loop.

Порядок подання заяв до Реєстру збитків зміниться: що пропонує Мінцифри

Мінцифри винесло на громадське обговорення проект постанови, який розширює перелік категорій для подання заяв до Реєстру збитків.

З’їзд суддів 2026: можливість перезавантаження для судової системи

ХХ черговий з’їзд суддів має завершити процедуру формування складу Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]