6 березня – яке сьогодні свято та головні події

6 березня у світі відзначають кілька міжнародних та пам’ятних дат. Серед них — Європейський день праведників, Всесвітній день відключення, також відомий як День виключених гаджетів, Всесвітній день молитви та Всесвітній день боротьби з лімфедемою.

Цього дня також згадують важливі події новітньої історії України. У 2022 році Указом Президента України №111/2022 почесне звання «Місто-герой України» було присвоєно містам Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон і Чернігів.

Важливі історичні події

6 березня пов’язане з низкою подій у світовій та українській історії:

У 1902 році було засновано футбольний клуб «Реал Мадрид».

У 1913 році в пресі вперше згадали слово «джаз».

У 1918 році Українська Центральна Рада проголосила адміністративну реформу Української Народної Республіки, поділивши її територію на 32 землі.

У 1939 році в Києві відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку з нагоди 125-ї річниці від дня народження поета.

У 1991 році було засновано Національний олімпійський комітет України.

У 1992 році розпочався розіграш першого чемпіонату з футболу незалежної України.

У 2003 році Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний гімн України».

Церковне свято

За церковним календарем 6 березня вшановують пам’ять 42 мучеників із міста Амморея, а також святого Костянтина та його матері Олени.

Історія 42 мучеників пов’язана з війною між грецьким імператором Феофілом і сарацинами. Під час облоги візантійського міста Амморея сарацини захопили в полон його захисників — 42 воїнів.

Серед них був і святий Костянтин, який відмовився від священницького сану, щоб стати воїном і захищати місто. Полонених піддавали катуванням, однак вони не зреклися християнської віри.

Іменини

Цього дня іменини відзначають Аркадій, Костянтин, Максим, Федір, Юліан та Олена.

