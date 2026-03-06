Отримав рік тюрми за хвилину неуваги: суд у Макарові виніс вирок у справі про ДТП

Суд призначив покарання водієві, який у стані сп’яніння наїхав на інше авто.

Суд у Макарові визнав винним водія, який на світанку скоїв ДТП у стані алкогольного сп’яніння та травмував двох людей. Аварія, що сталася на міській вулиці, призвела до переломів ребер та хребця, а також черепно-мозкової травми у потерпілих. За одну хвилину фатальної неуважності чоловік отримав рік позбавлення волі та трирічну заборону керувати транспортними засобами.

Удар ззаду і зламані долі

Макарівський районний суд Київської області розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальну справу №370/3420/25 щодо обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 КК України.

Близько п’ятої ранку, коли селище Макарів ще тільки прокидалося, одна мить неуважності й алкоголь у крові перетворили звичайну поїздку на кримінальне провадження. Аварія на міській вулиці завершилася переломами, черепно-мозковою травмою та судовим вироком. Події, що призвели до кримінальної відповідальності, сталися 20 травня 2025 року приблизно о 05:05. Обвинувачений – уродженець села Малий Карашин – сів за кермо технічно справного автомобіля ВАЗ. За його словами, мета поїздки – підвезти товариша. Однак ця, на перший погляд, буденна обставина набула зовсім іншого значення з огляду на те, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Рухаючись вулицею Ярослава Мудрого у напрямку до Фастівської, водій не врахував дорожню обстановку та не обрав безпечної швидкості. Суд встановив, що було порушено пункт 2.3 (б) Правил дорожнього руху, який зобов’язує бути уважним, стежити за змінами ситуації на дорозі й не створювати загрозу безпеці, а також пункт 12.1 ПДР щодо обрання безпечної швидкості з урахуванням конкретних умов. Проявлена злочинна самовпевненість виявилася фатальною: водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення з автомобілем УАЗ, який рухався попереду в попутному напрямку.

Удар в УАЗ стався ззаду, що саме по собі свідчить про відсутність належного контролю дистанції та швидкості. За кермом УАЗа перебував місцевий житель, у салоні – пасажир. Обох було доставлено до комунального некомерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування». Медичні висновки, долучені до матеріалів справи, детально фіксують характер ушкоджень.

Пасажир отримав закриту травму грудної клітки з переломами третього по дев’яте ребра справа зі зміщенням уламків. Такі ушкодження віднесено до тілесних середнього ступеня тяжкості. Водій УАЗа зазнав відкритої черепно-мозкової травми у вигляді забійно-скальпованої рани волосистої частини голови та струсу мозку – легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я, а також перелом четвертого грудного хребця, який кваліфіковано як ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Окрему оцінку суд надав поведінці обвинуваченого після ДТП та його ігнорування на звернення одного з потерпілих. У судовому засіданні водій підтвердив, що залишив місце пригоди, пояснивши це своїм переляком. Хоча даний факт не був предметом окремої кваліфікації у межах вироку, однак він характеризує ставлення до наслідків власних дій у перші хвилини після зіткнення ВАЗ із УАЗ.

Обвинувачений визнав вину повністю, погодився з юридичною оцінкою за частиною першою статті 286-1 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Суд, керуючись частиною третьою статті 349 КПК, за згодою сторін визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорювалися, обмежившись допитом обвинуваченого та матеріалами, що його характеризують. Такий процесуальний підхід став можливим через повне визнання вини й відсутність спору щодо фактичних обставин події.

Суд прямо констатував причинний зв’язок між порушенням вимог ПДР і настанням наслідків у вигляді тілесних ушкоджень потерпілих. Саме цей зв’язок є важливим елементом складу злочину за статтею 286-1 КК України. Алкогольне сп’яніння у даному випадку – не просто обтяжуючий факт, а кваліфікуюча ознака, що переводить порушення правил у площину кримінальної відповідальності з жорсткішою санкцією.

Без права на випробування

Призначаючи покарання, суд детально проаналізував ступінь суспільної небезпеки діяння та особу винного. Обвинувачений раніше не судимий, офіційно не працевлаштований, одружений, має на утриманні малолітню дитину, не перебуває на обліку в нарколога чи психіатра. Єдиною встановленою пом’якшуючою обставиною суд визнав щире каяття. Обставин, що обтяжують покарання відповідно до статті 67 КК України, встановлено не було.

Злочин віднесено до категорії нетяжких відповідно до статті 12 КК України. Водночас санкція частини першої статті 286-1 КК передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років із додатковим покаранням – позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. У цій справі вирішальним стало те, що закон прямо забороняє застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі вчинення такого злочину в стані алкогольного сп’яніння. Отже, механізм статті 75 КК України у цій ситуації не міг бути використаний.

«Відповідно до висновку, викладеному у постанові Об`єднаної палати Верховного суду від 04 вересня 2023 року, особі, яку визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого відповідною частиною статей 286, 286-1 КК України, суд може призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами незалежно від того, чи мала така особа на момент вчинення кримінального правопорушення отримане у передбаченому законом порядку посвідчення на право керування транспортними засобами», – наголосив суд першої інстанції.

Керуючись цією постановою ВС, суд у Макарові звернув увагу на підвищену суспільну небезпечність дій осіб, які керують транспортними засобами, а тому попереджувальна мета додаткового покарання у виді позбавлення права водія у даному випадку набуває особливого значення. Такий підхід спрямований на превенцію та підвищення безпеки дорожнього руху, адже фактичне керування створює ризики незалежно від формального статусу водія.

У мотивувальній частині вироку наголошено на принципах законності, справедливості та індивідуалізації покарання. Суд зазначив, що покарання має не лише каральну, а й превентивну мету – як щодо конкретного засудженого, так і щодо інших осіб. Сам факт, що ДТП сталося о п’ятій ранку, не зменшує небезпеки: дорожній рух існує незалежно від часу доби, а наявність алкоголю у крові водія в будь-який момент створює загрозу для безпеки руху на дорозі.

Врахувавши щире каяття, відсутність попередніх судимостей і позитивні дані про особу, суд визначив мінімально необхідний, на його переконання, строк позбавлення волі – один рік. Додатково призначено позбавлення права керувати транспортними засобами строком на три роки, що відповідає нижній межі санкції. Таким чином, суд обрав баланс між суворістю закону та конкретними обставинами справи.

Строк відбування покарання визначено з моменту звернення вироку до виконання. Попереднє ув’язнення з 20 по 21 травня 2025 року зараховано за правилом «день за день» відповідно до частини п’ятої статті 72 КК України. Цивільний позов у межах провадження не заявлявся, витрати на залучення експерта покладено на засудженого, а заходи забезпечення кримінального провадження скасовано.

Цей вирок свідчить про суворість судової практики щодо нетерпимості до керування транспортом у стані сп’яніння. Навіть за відсутності смертельних наслідків і за наявності щирого каяття суд не має законних підстав для умовного засудження. Алкоголь за кермом автоматично звужує можливості для м’якшого реагування держави. Історія з вулиці Ярослава Мудрого в Макарові – чергове нагадування, що кілька ковтків спиртного можуть обернутися роком за ґратами та трирічною забороною на керування автомобілем.

Автор: Валентин Коваль

