Уряд готує комплекс заходів для стримування цін на паливо в Україні

14:22, 6 березня 2026
Юлія Свириденко повідомила, що уряд посилює контроль за цінами на пальне та доручив перевірки АМКУ і Держпродспоживслужбі.
фото: Юлія Свириденко
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд провів координаційну нараду з ключовими міністерствами та керівництвом НАК «Нафтогаз України» через ситуацію на паливному ринку, спричинену військовими діями на Близькому Сході.

«Для стабілізації ринку Уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія «Укрнафта» до стабілізації ситуації реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах. Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їх відповідальну і зважену цінову політику», – повідомила Свириденко.

Вона також доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників ринку.

«Окремо доручила Першому віце-прем’єр-міністру — Міністру енергетики разом з Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та Нафтогазом приділити особливу увагу забезпеченню ключових сфер. Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту», – зазначила Свириденко.

Окрім цього, Кабмін працює з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на український ринок.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

