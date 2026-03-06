На Столичному шосе у Києві водій «припаркувався» у дерево

Водій дивом не постраждав у ДТП.

У Києві на Столичному шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen. За інформацією поліції, водій не впорався з керуванням і врізався у дерево.

Як повідомили у патрульній поліції, про аварію правоохоронців повідомили очевидці.

Водій дивом не постраждав, однак автомобіль отримав механічні пошкодження. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік відмовився пройти огляд на стан сп’яніння. У зв’язку з цим на нього склали адміністративні матеріали за:

ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП;

ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

У поліції нагадали, що за керування транспортом у нетверезому стані передбачено значні штрафи:

за ч. 1 ст. 130 КУпАП — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 КУпАП — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 КУпАП — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 КУпАП — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

