  В Украине

На Столичном шоссе в Киеве водитель «припарковался» в дерево

22:18, 6 марта 2026
Водитель чудом не пострадал в ДТП.
В Киеве на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen. По информации полиции, водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Как сообщили в патрульной полиции, о ДТП правоохранителям сообщили очевидцы.

Водитель чудом не пострадал, однако автомобиль получил механические повреждения. Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Мужчина отказался пройти осмотр на состояние опьянения. В связи с этим на него составили административные материалы по:

  • ст. 124 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП;
  • ч. 1 ст. 130 КУоАП — управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В полиции напомнили, что за управление транспортом в нетрезвом состоянии предусмотрены значительные штрафы:

  • за ч. 1 ст. 130 КУоАП — штраф 17 000 грн с лишением права управления на 1 год;
  • за ч. 2 ст. 130 КУоАП — штраф 34 000 грн с лишением права управления на 3 года с оплатным изъятием ТС или без такого либо админарест на 10 суток с оплатным изъятием ТС или без такого;
  • за ч. 3 ст. 130 КУоАП — штраф 51 000 грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства либо админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;
  • за ч. 4 ст. 130 КУоАП — штраф 34 000 грн или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

ДТП Киев патрульная полиция

Лента новостей

