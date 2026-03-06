На Столичном шоссе в Киеве водитель «припарковался» в дерево

Водитель чудом не пострадал в ДТП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen. По информации полиции, водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Как сообщили в патрульной полиции, о ДТП правоохранителям сообщили очевидцы.

Водитель чудом не пострадал, однако автомобиль получил механические повреждения. Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Мужчина отказался пройти осмотр на состояние опьянения. В связи с этим на него составили административные материалы по:

ст. 124 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП;

ч. 1 ст. 130 КУоАП — управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В полиции напомнили, что за управление транспортом в нетрезвом состоянии предусмотрены значительные штрафы:

за ч. 1 ст. 130 КУоАП — штраф 17 000 грн с лишением права управления на 1 год;

за ч. 2 ст. 130 КУоАП — штраф 34 000 грн с лишением права управления на 3 года с оплатным изъятием ТС или без такого либо админарест на 10 суток с оплатным изъятием ТС или без такого;

за ч. 3 ст. 130 КУоАП — штраф 51 000 грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства либо админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;

за ч. 4 ст. 130 КУоАП — штраф 34 000 грн или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.