Украина и ЕС согласовали внедрение европейских стандартов совместимости

Документ фиксирует четкие шаги цифровой евроинтеграции Украины на ближайшие годы.

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Минцифры и Еврокомиссия согласовали совместный рабочий план внедрения Interoperable Europe Act.

Документ фиксирует четкие шаги цифровой евроинтеграции Украины на ближайшие годы.

«Мы синхронизируем украинское законодательство с европейскими подходами к интероперабельности и будем присоединяться к совместным инициативам Евросоюза.

Благодаря интероперабельности европейские учреждения смогут быстро взаимодействовать с украинскими реестрами и данными. Когда европейские и наши системы будут “понимать” друг друга, это облегчит пребывание украинцев в ЕС и европейцев в Украине. Именно поэтому мы рассматриваем этот план как важный шаг на пути интеграции Украины в единое цифровое пространство Европы. Он определяет конкретные действия, которые помогут внедрять европейские подходы к интероперабельности и развивать цифровые сервисы, совместимые с цифровой экосистемой ЕС», — заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Закусило.

Что именно планируется сделать

Чтобы украинские цифровые сервисы стали совместимыми с цифровыми сервисами ЕС и были быстрыми и безопасными, определены ключевые направления и планируется:

принять Закон Украины «Об интероперабельности»;

создать Национальную рамку интероперабельности;

привлечь украинские органы власти к совместным европейским проектам и учебным программам;

продвигать украинские цифровые решения в европейской экосистеме.

Отдельно внимание сосредоточено на запуске удобных трансграничных цифровых услуг. Ведется работа над интеграцией отечественных разработок в европейское пространство — в частности, над добавлением их в единый каталог European Open Source Catalogue на портале Interoperable Europe.

Эксперты Академии электронного управления помогут подготовить законодательство, создать Национальную рамку совместимости и разработать учебные программы для государственных служащих.

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