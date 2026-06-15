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Україна і ЄС погодили впровадження європейських стандартів сумісності

19:27, 15 червня 2026
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Документ фіксує чіткі кроки цифрової євроінтеграції України на найближчі роки.
Україна і ЄС погодили впровадження європейських стандартів сумісності
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Мінцифра та Єврокомісія погодили спільний робочий план впровадження Interoperable Europe Act.

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Документ фіксує чіткі кроки цифрової євроінтеграції України на найближчі роки.

«Ми синхронізуємо українське законодавство з європейськими підходами щодо інтероперабельності та долучатимемося до спільних ініціатив Євросоюзу.

Завдяки інтероперабельності європейські установи зможуть швидко взаємодіяти з українськими реєстрами та даними. Коли європейські та наші системи “розумітимуть” одне одного, це полегшить перебування українців у ЄС та європейців в Україні. Саме тому ми розглядаємо цей план як важливий крок на шляху інтеграції України до єдиного цифрового простору Європи. Він визначає конкретні дії, які допоможуть впроваджувати європейські підходи до інтероперабельності та розвивати цифрові сервіси, сумісні з цифровою екосистемою ЄС», - заявив заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Закусило.

Що саме планується зробити

Щоб українські цифрові сервіси стали сумісними з цифровими сервісами ЄС і були швидкими та безпечними, ми визначили ключові напрями й плануємо:

  • ухвалити Закон України «Про інтероперабельність»;
  • створити Національну рамку інтероперабельності;
  • долучити українські органи влади до спільних європейських проєктів та навчальних програм;
  • просувати українські цифрові рішення в європейській екосистемі.

Окремо фокусуємося на запуску зручних транскордонних цифрових послуг. Працюємо над тим, щоб інтегрувати вітчизняні розробки до європейського простору — зокрема, додати їх до єдиного каталогу European Open Source Catalogue на порталі Interoperable Europe.

Експерти Академії електронного управління допоможуть підготувати законодавство, створити Національну рамку сумісності та розробити навчальні програми для держслужбовців.

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ЄС Україна

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