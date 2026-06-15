Військові, які не підпишуть нові контракти, служитимуть до демобілізації — Міноборони

Мстислав Банік підкреслив, що про демобілізацію зараз не йдеться, оскільки вона «можлива лише після закінчення війни».

Фото: depositphotos.com

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Заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив, що військовослужбовці, які не захочуть підписувати нових, запропонованих Міноборони, контрактів, служитимуть до загальної демобілізації. Про це він сказав під час брифінгу.

За його словами, грошове забезпечення буде однакове і в контрактників, і в мобілізованих.

«Тобто якщо ми говоримо про піхотинця контрактника і мобілізованого, які поруч сидять в одному окопі, — по грошах буде все те саме, тільки контрактник через 10 місяців поїде додому й отримає відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення загальної демобілізації», — сказав він.

Заступник міністра також підкреслив, що про демобілізацію зараз не йдеться, оскільки вона «можлива лише після закінчення війни».

Він також запевнив, що поступове звільнення людей із військової служби буде. «Але це вже ближче до кінця року будемо опрацьовувати», — сказав Банік.

«Чи може зараз людина прикинути, коли саме вона буде звільнена зі служби? Поки що ні. Але наш задум полягає в тому, що якщо ми говоримо про солдатів, сержантів, наприклад, які служать найдовше, то якщо вони підпишуть зараз ці всі наші контракти або залишаться на своїх поточних посадах, коли прийде їхня черга звільнятися — вони будуть звільнені», — додав він.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України опублікував Постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби. Від 15 червня 2026 року можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у Збройних Силах України (ЗСУ) та інших складових Сил оборони.

Додамо, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив деталі нової контрактної системи військової служби, яка передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення контракту. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього строку служби та участі військового у бойових діях.

Також у Міністерстві оборони розкрили деталі нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців та введення трьох типів контрактів.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Мстислав Банік заявив, що офіцерів ЗСУ не планують звільняти зі служби за загальною моделлю демобілізації, оскільки офіцерський склад є одним із ключових кадрових ресурсів армії.

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